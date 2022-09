PETA prichádza s bizarnou iniciatívou. Ženy majú mužom odopierať sex dovtedy, kým neprestanú jesť mäso

Organizácia PETA v posledných rokoch prišla už s niekoľkými zvláštnymi výzvami. Teraz prichádza s ďalšou, pri ktorej sa človek zamyslí nad tým, či to myslí vážne. Vyzýva ženy, aby sa vyhýbali sexuálnemu styku so svojimi partnermi. Majú ich tak prinútiť k tomu, aby prestali jesť mäso.

Ženy majú mužom odopierať sex

Organizácia na ochranu práv zvierat PETA prišla s bizarným nápadom, ako mužov presvedčiť, aby prešli na vegánsku stravu. Ako informuje portál LAD Bible, vyzýva ženy, aby začali štrajkovať a vyhýbali sa sexu s partnerom dovtedy, kým sa konzumácie mäsa napokon nevzdá. Podľa The Telegraph sa PETA vyjadrila, že takýto štrajk by mohol pomôcť zachrániť svet a pomohol by aj v boji proti toxickej maskulinite.

Daniel Cox z nemeckej vetvy PETA skonštatoval, že je najvyšší čas, aby sa muži konečne zobudili a privoňali k tofu. „Všetci poznáme klasických otcov s pivnými fľašami, klobáskami za 70 centov a grilom za 700 eur,“ okomentoval pre The Telegraph. Myslí si, že konzumáciou mäsa sa muži snažia dokázať svoju nadradenosť a neuvedomujú si, že tak ohrozujú seba, ale aj zvieratá.

Kritika na seba nenechala dlho čakať

Podľa Coxa je vedecky dokázané, že toxická maskulinita je škodlivá pre životné prostredie. Je preto potrebné zaviesť špecifickú daň vo výške 41 % pre mužov, ktorí nedokážu prestať konzumovať mäso. Dodáva, že každý muž, ktorý konzumuje mäso, by mal dostať zákaz množiť sa. K číslu 41 % prišiel Cox vďaka tomu, že nedávna štúdia dokázala, že muži produkujú o 41 % skleníkových plynov viac ako ženy. Údajne je to tak preto, lebo muži konzumujú viac mäsa.

Samozrejme, vlna kritiky na seba nenechala dlho čakať a niektorí označujú nápad organizácie za sexistický. Objavili sa aj komentáre, že nežijeme v 90. rokoch a sex by sa nemal využívať ako zbraň a nástroj na dosiahnutie nejakého cieľa. PETA podľa niektorých naznačuje, že muži sú sexuchtiví maniaci, ktorí sa takýmto nátlakom nechajú prinútiť k poslušnosti.

Navyše, PETA zrejme nemyslí na to, že sú ľudia, ktorí žijú v inom ako v heterosexuálnom vzťahu. Ľudia tak členom organizácie odkazujú, aby sa vrátila späť k tabuli a pokúsili sa prísť s presvedčivejším nápadom, ako ľudí prinútiť, aby prestali jesť mäso.