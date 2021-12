Neďaleko Bratislavy nájdete unikátne prírodné aj zimné wellness: Okúpete sa tu zadarmo, voda dosahuje až 50° C

Termálne pramene sú predovšetkým v tomto zimnom období veľkým lákadlom, preto vitajte pri druhej časti nášho zimného seriálu, v ktorom sa vám takéto výnimočné miesta ležiace na Slovensku predstavujeme. Naposledy sme sa bližšie pozreli na obľúbené Kalameny, ktoré u nás patria medzi najznámejšie svojho druhu a navštevujú ich turisti zo Slovenska aj zo zahraničia. Dnes sa presunieme sa západné Slovensko.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vyzývame na dodržiavanie aktuálne platných opatrení pri návšteve tohto či ďalších unikátnych miest na Slovensku, ktorá by mala prebiehať v ich súlade.

Prírodné wellness na skok od hlavného mesta

Termálny prameň Chorvátsky Grob sa nachádza neďaleko Bratislavy a vďaka tejto polohe je výborným miestom na relax iba pár minút od nášho hlavného mesta. Presnejšie ho nájdete medzi obcou Chorvátsky Grob a miestnou časťou obce Čierna voda (okres Senec). Napriek tomu, že táto lokalita je aktuálne typická vysokou mierou výstavby, tu vás nebude nič rušiť. Práve naopak.

Namiesto ropy našli iný poklad

Vyvieračka vznikla z pôvodného geotermálneho vrtu, ktorý mal slúžiť k vedeckým účelom. Vrty na tomto mieste sa uskutočňovali v priebehu 80. rokov za účelom hľadania ropy, uvádza Sóda. Napokon sa vďaka nim podarilo objaviť niečo iné, avšak mimoriadne cenné.

To je príbeh vzniku malého jazierka z termálnou vodou, ktoré sa stalo obľúbenou destináciou. Ak teda túžite po relaxe pod holým nebom v blízkosti Bratislavy a nevedeli ste o tomto mieste, môžete sem zavítať a vychutnať si príjemný relax v prírodnom wellness.

Teplota termálnej vody má až 50° C, viete si ju prispôsobiť

Ako informoval portál Slovakiatrip, jeho hĺbka je viac ako 1,2 metra. Prístup do jazierka je priamo z trávnatej plochy a kamienkového briežku, bez použitia schodov. V jednej časti jazierka sa nachádza veľkými kamennými doskami ohraničená menšia “súkromná” časť vodnej plochy, ktorá je oddelená od ostatnej časti jazierka. Vďaka tomu tu môžete mať pocit, že sa nachádzate v súkromnej horúcej kadi a navyše v prírode.

Upozorňujeme však, že vás teplota termálnej vody môže zaskočiť. Môže dosahovať až 50° C. Viete ju však jednoducho regulovať, pomocou hadice s tečúcou vodou z neďalekého vrtu, ktorá sa v jazierku nachádza. Voda v jazierku teda pochádza z dvoch rozličných vrtov. Jeden zdroj má teplotu 24° C, druhý už spomínaných 50 stupňov. Je teda možné si ju prispôsobiť podľa vašich preferencií. Predovšetkým počas zimy je táto termálna teplota veľmi príjemná.

Vstupné sa tu neplatí

Ako uvádza Dromedár, ani množstvo Bratislavčanov netuší, že sa na skok od nich nachádza takéto unikátne miesto. Ak patríte medzi nich alebo nadšencov, ktorí vyhľadávajú podobné dobrodružstvo, pri ďalšom výlete môžete zavítať práve sem.

Ďalším lákadlom tohto miesta je cena vstupného, ktorá sa neplatí. Preto ho môžete navštíviť kedykoľvek vám to vyhovuje a nemusíte sa držať otváracej doby pokladne. A navyše to nezruinuje váš rodinný rozpočet, ako je to pri podobných zážitkových aktivitách často zvykom.

Kvôli pandémii bolo na istý čas kúpanie obmedzené

Upozorňujeme však na dodržiavanie aktuálne platných epidemiologických opatrení. Portál Aktuality24 informoval, že po prepuknutí pandémie na Slovensku svietil na mieste červený oznam s platnosťou od 17. marca 2020, ktorý informoval o zákaze kúpania v termálnom jazierku. Dôvodom bolo, že sa ľudia na mieste zhromažďovali vo väčších skupinách, čo spôsobovalo zvýšené riziko pri šírení vírusu. Nastala teda podobná situácia, ako pri termálnom jazere Kalameny, o ktorom sme si povedali viac už minule.

Zrelaxujete aj strávite pekné chvíle s najbližšími pod holým nebom

Toto rozhodnutie, samozrejme, nemožno kritizovať, práve naopak. V danej situácii bolo potrebné a bolo dobre, že k nemu došlo. Po jej zlepšení začali termálne jazierko navštevovať opäť ľudia nielen z blízkeho okolia, ale aj celého Slovenska.

Termálny prameň pri Chorvátskom Grobe je výborným miestom na trávenie voľných chvíľ s rodinou alebo priateľmi, či miestom, kde môžete len tak zrelaxovať od rušného sveta a na chvíľu vypnúť. Ak sa ho rozhodnete navštíviť, správajte sa na tomto mieste ohľaduplne, aby mohlo slúžiť pre všetkých rovnako ešte dlho. Všetko, čo si so sebou prinesiete, si aj odneste a dbajte na to, aby ste neznečisťovali okolie. Je to totiž nie vizitka samotného miesta, ale predovšetkým nás ľudí.