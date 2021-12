Zamotajú hlavy a nedajú vám spávať. Toto sú najlepšie psychologické filmy a seriály roku 2021

Rok 2021 sa blíži ku koncu a my pokračujeme v bilancovaní toho najlepšieho, čo svet kinematografie priniesol. Minulý týždeň sme vám predstavili náš rebríček najlepších filmov a seriálov nakrútených podľa skutočných udalostí a dnes sa pozrieme, ako to vyzeralo v psychologickom žánri. Upozorňujeme, že vás tieto snímky pri sledovaní poriadne popletú.

Dokážu sa hrať s našou pozornosťou, pripútať k obrazovkám a na konci priniesť katarziu, samozrejme, ak sú vydarené. Vybrali sme to najlepšie z tejto kategórie, čo uplynulé mesiace tohto roka priniesli.

Žena v okne / The Woman in the Window

Mysteriózny triler ukazuje v hlavnej úlohe psychologičku, ktorá je kvôli agorafóbii uväznená vo svojom dome, ktorý má smrteľný strach opustiť. Keď sa prisťahujú noví susedia do domu oproti, je si istá tým, že sa stala svedkom brutálneho zločinu. Ako ho však má vyriešiť, keď nemôže prekročiť prah dverí? Tento film sa zo začiatku zdá byť veľmi jasným, my vám však sľubujeme, že sa to postupne zmení a vy si pri sledovaní nebudete istí vôbec ničím. Samotný koniec môže mnohých prekvapiť. Film je adaptáciou rovnomennej a úspešnej knižnej predlohy, ktorú už možno poznáte.

Servant – 2. séria

Tento rok priniesol druhú sériu skvele rozbehnutého seriálu z dielne Apple TV+. Je založený na príbehu Dorothy a jej manžela Seana, ktorí prišli tragicky o svoje bábätko. S touto stratou sa vyrovnávajú po svojom. V rámci terapie má pomôcť Dorothy zmierniť stratu syna figurína bábiky, o ktorú sa stará ako o skutočné dieťa. Dokonca si k tomu manželia najmú opatrovateľku. Ak vám už tento opis znie mimoriadne šialene, uisťujeme vás, že v druhej sérii sa príbeh ešte viac zamotá, pribudnú nové postavy a začnú na povrch vyplávať nové tajomstvá. Navyše, vďaka forme, akou je nakrútený, si v niektorých momentoch nebudete istí, či to, čo sa pred vami na obrazovkách odohráva, je realita alebo iba výplod fantázie niektorého z hrdinov. Vyzdvihli by sme aj hlavné herecké obsadenie, ktoré dopĺňa obľúbený Rupert Grint z Harryho Pottera.

Posledná noc v Soho / Last Night in Soho

Psychologický triler režiséra Edgara Wrighta prináša herečku Anyu Taylor-Joy, ktorá sa minulý rok preslávila vďaka seriálu Dámsky gambit v jednej z hlavných úloh. Príbeh sa točí okolo mladého dievčaťa, ktoré prichádza do Londýna študovať módne návrhárstvo. Do toho jej však zasahujú až príliš realistické nočné vízie, ktoré sa odohrávajú v 60. rokoch. Tieto vízie začnú čoraz viac strpčovať život hrdinky a musí prísť na to, čo naozaj znamenajú.

Nevina / El inocente

Španielsky seriál z dielne streamovacej služby Netflix bol ďalším zaujímavým prekvapením tohto roka. Je plný nepríjemných zvratov a prekvapení, ktoré vôbec nečakáte. Mladík sa dostáva do väzenia po tom, ako neúmyselne pripraví niekoho o život. Seriál sleduje spleť komplikovaných udalostí, ktoré sa odohrávajú po tom, ako si odpyká svoj trest a konečne sa vracia na slobodu. Nič totiž nie je tak, ako očakával a aj keď to vyzerá, že si našiel dobrú prácu a lásku svojho života, zisťuje, že je iba figúrkou v oveľa väčšej hre.

Vie o tebe / Behind Her Eyes

Nenápadný, avšak mimoriadne zaujímavý seriálový počin, ktorý je zasadený do atraktívneho, no chladného prostredia psychiatrickej kliniky. Jej hlavnými aktérmi sú nový lekár, jeho tajomná manželka a kolegyňa, ktorá sa do neho zamiluje. Nebojte sa, tento milostný trojuholník má inú zápletku, než utajiť pomer pred ženou. Tá sa v tomto prípade rozhodne skamarátiť s novou milenkou svojho manžela a ukáže sa, že ukrýva obrovské tajomstvo.

Hriešnica / The Sinner – 4. séria

Seriál Hriešnica uviedol svoju prvú sériu už v roku 2017 a priniesol mimoriadne zamotaný prípad, pri ktorom ste si nikdy neboli istí tým, čo je pravda a čo nie. Podobne pokračoval aj skvelou druhou sériou, tretia však bola podstatne slabšia. Preto sme radi, že najnovšia dostala nový dych a znova môžeme s napätím sledovať riešenie zvláštnej samovraždy pod vedením svojského vyšetrovateľa na dôchodku Harryho. Tento seriál môžeme zaradiť do kategórie psychologický, ale rovnako ho odporúčame aj všetkým milovníkom dobrých kriminálok.

Čo sme videli, čo sme počuli / Things Heard & Seen

Ak milujete filmy, ktoré sa odohrávajú na tajomstvom ohradenom mieste, tu je jeden práve pre vás. Mladý a čerstvý manželský pár sa rozhodne vymeniť svoj život na Manhattane a odsťahovať sa do starobylej osady. Obrovský dom, ktorý sa má stať ich novým domovom, už na prvý pohľad pôsobí mysteriózne, čo čoskoro pocítia hrdinovia aj na vlastne koži. Nebojte sa, nezostane to iba v mystickej rovine, ale nebezpečenstvo vyzerá byť čoraz viac reálnejšie. Snímka prináša množstvo zvratov, ktoré servíruje postupne, až sa vám z toho zakrúti hlava.

Polnočná omša / Midnight Mass

Režisér Mike Flanagan je vám už pravdepodobne veľmi dobre známy vďaka svojmu filmu Doktor Spánok alebo sérii The Haunting. V podobnom duchu, ak ešte nie o niečo viac záhadnom, sa nesie aj tento 7-dielny seriál. Odohráva sa na malom ostrovčeku s tajomnou atmosférou, na ktorom sa po príchode nového mladého kňaza začnú diať mimoriadne zvláštne veci. Nikto ich nedokáže logicky vysvetliť, až sa ľudia zmieria s tým, že ide o Boží zázrak. Seriál však ukrýva ešte oveľa väčšie tajomstvo.

ČSFD, IMDb