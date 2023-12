Nečakajte a vybavte si nový pas čo najskôr. Cena za vyhotovenie má byť onedlho niekoľkonásobne vyššia

Pokiaľ plánujete budúci rok cestovať do krajín, ktoré vyžadujú cestovný pas, s jeho vybavením by ste nemali vyčkávať. Budúci rok vás totiž môže cena za ich vybavenie prekvapiť, na zvýšenie upozornil portál Dnes24.

Ak vám končí platnosť pasu, alebo si chcete vybaviť nový, spravte to čím skôr. Od 1. apríla sa cena za ich vyhotovenie má zvýšiť. Na ďalšie zvyšovanie cien upozornil poslanec parlamentu Július Jakab na sociálnej sieti, že dokopy si po tomto dátume budeme musieť priplatiť za vyše 900 poplatkov.

Niekoľkonásobné navýšenie cien

Očakáva sa, že vyhotovenie pasu pri deťoch do 6 rokov bude stáť po novom 12 eur (teraz 8 eur) do 30 dní, do 10 dní cena narastie zo 16 na 24 eur a vybavenie do dvoch dní by malo stáť 36 eur (teraz 24 eur).

Cena za vyhotovenie pasu sa upraví aj v kategórii od 6 do 16 rokov. Pri lehote vydania do 30 dní zaplatíte 20 eur (teraz 13 eur), do 10 dní to bude 40 eur (teraz 26 eur) a do dvoch dní 60 eur namiesto terajších 39 eur.

Čo sa týka vekovej kategórie nad 16 rokov, vyhotovenie pasu do 30 dní vás bude stáť 50 eur (teraz 33 eur). Do 10 dní vás to vyjde 100 eur (teraz 66 eur) a ak budete pas potrebovať do dvoch dní, zaplatíte 150 eur ( teraz 99 eur).