Nebudete sa vedieť prestať smiať: Túto novú kontroverznú komédiu musíte vidieť, je to mix filmov V hlave a Prci, prci prcičky

Hľadáte skvelé filmy na víkend? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi na najzaujímavejšie snímky, ktoré si môžete vychutnať v slovenských kinách. Či už ste fanúšikom adrenalínových trilerov, alebo nekorektného humoru, z nášho zoznamu si vyberie každý.

Posledný nádych

Napätie, adrenalín a boj s neľútostnými živlami. To všetko prináša dramatický triler Posledný nádych, ktorý sa inšpiroval skutočnými udalosťami.

Príbeh sleduje skúsených hlbokomorských potápačov, ktorí sa ocitnú v nepredstaviteľnej situácii. Pri rutinnom ponore do oceánskych hlbín dôjde k nešťastiu, ktoré uväzní jedného z nich stovky metrov pod hladinou. S minimálnou zásobou kyslíka a časom, ktorý sa neúprosne kráti, začína tímová záchranná operácia plná napätia a fyzického i psychického vypätia.

Tento film mal premiéru v slovenských kinách len včera 20. marca a už stihol získať na portáli ČSFD hodnotenie 72 %. Diváci ho označujú ako „90 adrenalínových a emotívnych minút“ a tiež aj ako „Top Gun pre všetkých milovníkov potápania“.

Novokain

Nový akčný triler s komediálnym nádychom Novokain prináša originálny príbeh Nathana Caina, muža, ktorý necíti fyzickú bolesť. Zatiaľ čo väčšina ľudí by takýto dar využila na extrémne športy, Nathan sa drží pri zemi. Ako precízny bankový úradník žije v neustálom strachu, že by sa mohol zraniť a vykrvácať bez toho, aby si to vôbec všimol.

Všetko sa však zmení vo chvíli, keď do jeho života vstúpi nová kolegyňa a on začína pomaly odhadzovať svoje zábrany. Ich vznikajúci románik však dostane nečakanú ranu — banku prepadnú traja ozbrojení lupiči a zároveň unesú Nathanovu potenciálnu životnú lásku.

Problém však je, že Nathan sa nevie biť, strieľať a navyše má v pätách políciu, ktorá ho považuje za spolupáchateľa. Jeho jedinou výhodou je, že necíti žiadnu bolesť.

Novokain ponúka akčnú jazdu plnú napätia, adrenalínu a čierneho humoru. Na ČSFD mu svieti 67 % a diváci ho dokonca prirovnávajú k prvej časti Johna Wicka.

Spermageddon

Tvorcovia novej animovanej komédie Spermageddon tvrdia, že nejde o žiadnu dejovo uhladenú Pixarovku. Vraj spája snímky V hlave a Prci, prci prcičky do jedného filmu. Táto nová nórska nekorektná a odvážna komédia si na ČSFD vyslúžila hodnotenie 67 % a diváci v recenziách si ju nevedia vynachváliť.

Divák sa pri pozeraní tejto netradičnej rozprávky ocitne priamo v semenníkoch hlavného hrdinu, ktorý začína objavovať intímny život. Po prvom sexuálnom zážitku sa význam jeho spermií náhle zmení, pretože tentoraz neskončia v dlaniach svojho pána, ale nájdu cestu k vajíčku. To však pre pár dvoch tínedžerov znamená zápas o čas a komplikácie, ktoré pre nich predstavujú nočnú moru.

Tento mimoriadne vtipný film prináša záplavu animovaného semena, pubertálneho humoru a trápnych situácií pretkaných sexuálnym životom tínedžerov.