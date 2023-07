Toto fanúšikov nepoteší: John Wick 5 napokon zrejme vôbec nebude, režisér prezradil dôležitú vec

Akčná séria John Wick sa so svojimi štyrmi celovečernými filmami stretla s nemalým úspechom. Preto je na mieste otázka fanúšikov, či sa aj napriek zdanlivému koncu po štvrtej kapitole dočkáme aj piatej. Dlho to vyzeralo tak, že o tom netreba ani debatovať. Súhlasil dokonca aj hlavný herecký predstaviteľ Keanu Reeves. Napokon ale všetko môže byť celkom inak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svet, ktorý nám tvorcovia vo filmovej sérii John Wick predstavili už v štyroch celovečerných filmoch, sa (zatiaľ) rozrastie minimálne o jeden seriálový a jeden filmový spin-off. Dočká sa ale aj želaného piateho dielu? To je otázka, na ktorú chcú fanúšikovia vedieť odpoveď už v tejto chvíli.

Dočkáme sa piateho Johna Wicka?

Dlho to, samozrejme, vyzeralo tak, že John Wick: Kapitola 5 (John Wick: Chapter 5) bude realitou, no podľa portálu Screen Crush môže byť napokon všetko úplne inak.

Ako totiž režisér všetkých štyroch filmov prezradil nedávno v rozhovore pre časopis Empire Magazine, ani on sám nevie, čo bude.

„Štúdio Lionsgate má záujem o ďalšie John Wick filmy, pochopiteľne. A pre režiséra nie je zlé mať istotu, že toho vznikne viac. Aktuálne ale veľa neviem. Pokojne by som sa ale zajtra ráno mohol zobudiť a mať naozaj dobrý nápad, ktorý by som predostrel Keanovi, alebo pokojne aj on mne, a mohli by sme si obaja povedať: „Och, môj Bože, toto musíme okamžite spraviť!““ prezradil v rozhovore režisér Chad Stahelski.

Zatiaľ musia postačiť spin-offy

Aktuálne je teda vývoj piateho dielu v nedohľadne. S istotou sa už čoskoro dočkáme seriálového spin-offu s názvom The Continental: From the World of John Wick. Ten si svoju premiéru odbije už v septembri tohto roka na americkej streamovacej platforme Peacock.

V roku 2024 potom premiéru absolvuje aj celovečerný spin-off Ballerina. V hlavných úlohách sa predstavia Ana de Armas (mohli ste ju vidieť v úspešných kinohitoch Blade Runner 2049, Knives Out) a Norman Reedus (poznáte zo seriálu The Walking Dead).