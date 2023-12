Navštívili sme vianočné trhy v Prahe: Takéto sú ceny v porovnaní s Bratislavou či Viedňou, toto nás ale prekvapilo

Praha je krásna v každom období, v zime má však svoje špeciálne čaro. A ako mnohé európske metropoly, patrí k obľúbeným miestam turistov vyhľadávajúcich vianočné trhy. Mesto, ktoré radi navštevujú aj Slováci, sa do vianočnej atmosféry ponorilo už 2. decembra, kedy bol na Staromestskom námestí rozsvietený vianočný stromček. My sme sa boli pozrieť, ako to tam vyzerá pár dní pred Štedrým dňom a na konci máme pre vás aj prekvapenie, ktoré za jednu cestu k susedom rozhodne stojí.

V článku sa dozviete aj: dokedy môžete navštíviť vianočné trhy v Prahe;

na aké ceny sa treba pripraviť;

čo ľuďom najviac chutí;

aké produkty, okrem jedla a pitia, si môžete kúpiť;

čím sú hlavné trhy výnimočné;

ktoré ďalšie miesta okrem hlavných trhov nevynechať.

Staromák vonia ako rozprávka

Nemali sme to šťastie, aby sme natrafili na vianočnú električku. Tá, navyše, k Orloju ani nejazdí. A tak vychádzame z metra a ocitáme sa uprostred hlúčika turistov a do nosa nám okamžite vráža známa sladká vôňa pražených mandlí.

Už sa zotmelo a na atmosfére je cítiť, že Vianoce sú blízko aj napriek tomu, že sneh je už len spomienkou. Miestami ho pripomínajú nenápadné kopčeky toho, čo z neho ešte zostalo. Obkolesuje nás hudba, a tak hľadáme jej zdroj. Na boku námestia stojí pódium, ktoré sa do 6. januára stalo dejiskom vystúpení umelcov od toho najnižšieho veku.

Rozhliadame sa, kam zamierime ďalej. Staromestské námestie sa hemží ľuďmi, skupinkami aj jednotlivcami. Premenilo sa na miesto, kde sa stretávajú rôzne národnosti aj názory, teraz majú však, zdá sa, všetci spoločný cieľ. Uchytiť si svařák. Prejsť pomedzi nich dá zabrať. Trochu nás nepríjemne prekvapia jednorazové plastové alebo papierové poháre, v ktorých ľudia nesú svoje nápoje.

Nakoniec sa postavíme do radu na horúce jablko – varený jablkový džús. Vedľa nás sa pani hovoriaca nemecky hlasno rozhoduje, či si ho má dať tiež. „Chodíme sem každý rok, vždy na rozsvietenie stromčeka. Tentoraz sme to nestihli, prišli sme až dnes. Ale zostaneme tu päť dní, je to naša tradícia,“ hovorí nám po tom, ako učiní rozhodnutie.

U nich „doma“ sa chystajú trhy navštíviť až tesne pred Štedrým dňom. Praha má svoje zvláštne čaro, preto sa sem vracajú už osem rokov. Môžu tu ochutnať veci, ktoré v Nemecku chýbajú, napríklad typické, ešte teplé oblátky, alebo tradičný bramborák. Výlet sem sa im oplatí aj cenovo. No a ako nakoniec dodáva, každý rok si u miestneho remeselníka kúpi ozdobu na vianočný stromček.

Ľudí tradícia trhov láka

Ak ste milovníkmi príjemných „gýčov“, prípadne ručne tkaných obrusov alebo remeselných výrobkov, rozhodne si budete mať z čoho vybrať. Nás uchvátili najmä vianočné ozdoby. Jedna malá – do desať centimetrov, stojí 80 korún, čo je v prepočte necelých 3,50 eura. Nájdete tu aj maňušky s podobizňou postavičiek z českých rozprávok, slamených anjelov, alebo ručne robené šperky.

Pri umeleckých predmetoch je naozaj z čoho vyberať. To isté sa, žiaľ, nedá povedať o stánkoch s jedlom. Vôňa dymu zo žeravého uhlia je intenzívna a príjemná, vychádza však prakticky odvšadiaľ.

„Nabídka“ je teda nasledovná: grilovaná klobása alebo grilovaný párok v bagete za 150 korún, teda 6 eur a 40 centov, alebo grilované kuracie mäso za 180 korún, čo je 7,70 eura. A môžete si to vybrať presne 9-krát. To je počet stánkov, v ktorých nájdete tieto tri jedlá. Oceňujeme však cenu. Ak by ste si totižto chceli dať grilovanú klobásu napríklad v Bratislave, musíte si pripraviť 10 eur.

Ideme ďalej, hľadáme slávny bramborák. Nakoniec na Staromáku nachádzame JEDNO jediné miesto, kde je možné kúpiť si zemiakovú placku. V rade na ňu stojí slušný počet ľudí. Jedna o veľkosti dezertného taniera stojí 150 českých korún.

V tomto stánku, a ako neskôr zistíme aj v mnohých ďalších, uvádzajú ceny aj v eurách. 6,80 je cena uvedená na tabuľke domčeka s plackami, náš prepočet však hovorí 6,40. Výhodnejšia je teda platba kartou ako v hotovosti, ušetríte neuveriteľných 40 centov.

Keď ľudia trochu vymiznú, prihovárame sa pánovi, jednému z troch, ktorí bramboráky pripravujú. Poteší sa našej slovenčine a vychádza von zo stánku. Slovákov je tu tento rok vraj oveľa menej, ako sú predávajúci zvyknutí. Najčastejšie počuť nemčinu.

Pýtame sa ho, ako sa im túto sezónu darí. Oproti minulému roku, prvému po pandémii, je to vraj slabšie. „Ľudia chodia na trhy stále, jedlo ale už kupujú menej. Väčšinou sa partie stretnú pri svařáku. Ale bramboráky sú stále obľúbené,“ prezradil nám.

Ceny, ktoré zahrejú

Bramborák obkolesujú dva domčeky, v ktorých predávajú langoše za 160 korún, cena v eurách je uvedená 7,30. Prepočet podľa stredového kurzu hovorí 6,80 eura. Opäť sa oplatí platba kartou. A cena je, v porovnaní napríklad s hlavným mestom Rakúska, nižšia. Viedenský langoš, ako sme vás informovali, stojí 7 eur, so syrom o 1,50 eura viac.

Rozhodne najviac ľudí, aspoň sa nám zdá, čaká pri trdelníkoch a šiškách s rôznymi príchuťami a náplňami. Ceny sa pohybujú od 170 do 190 korún (7,20 – 8 eur).

Dlhé rady na nás pozerajú odvšadiaľ, dokonca aj od varenej medoviny, na ktorú máme zálusk. V Prahe je obľúbená a predáva sa aj v bežných podnikoch – hneď, ako začne jeseň. Na Staromestskom námestí stojí deci 65 „kaček“, teda asi 2,80 eura.

Rovnako typickým a neodškriepiteľným je aj svařák, ktorý sa tu leje potokom z každého stánku, okrem tých pojazdných, predávajúcich pečené gaštany. Dva deci vareného vína vyjde na 90 korún – 3,80 eura. Punč kúpite za tú istú sumu. Naše „horké“ jablko, ktoré sme medzičasom vypili, je za 70 korún, teda necelé tri eurá.

Zaujímavé a svojím spôsobom príjemné je, že si stánky medzi sebou nekonkurujú cenami. V tých, ktoré ponúkajú rovnaké produkty, majú ceny zjednotené a všade teda kúpite trdelník, grilovanú klobásu alebo svařák za tú istú sumu.

Cenová ponuka nápojov na hlavných trhoch je porovnateľná s Bratislavou, kde varené víno stojí od 3 eur a punč miestami atakuje 7 eur. Oproti Viedni je však Praha rozhodne lacnejšia. Tam varené víno stojí 5 až 7 eur. Jeho vychutnanie je však vyzdvihnuté keramickou šálkou, nie pohárikom na jedno použitie.