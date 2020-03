Najznámejší prípad o UFO. V Roswelli mal spadnúť lietajúci tanier, USA až po rokoch oznámilo, čo sa vlastne stalo

Pri zisťovaní názorov na UFO sa môžete stretnúť s viacerými reakciami. Niekto vám môže tvrdiť, že všetko sa dá racionálne vysvetliť, ďalší zase, že mnohé pozorovania sú skutočné, avšak vlády nechcú, aby sme o tom vedeli. Pravdu však nevie na 100 % nikto. Jedným z najznámejších a najlepšie preskúmaných incidentov spojených s UFO je aj incident v Roswelli, alebo ak chcete Roswellský prípad.

2. júl 1947

Roswell je dnes pomerne malé mesto (má približne 50-tisíc obyvateľov) v americkom štáte Nové Mexiko. Nebolo by azda ničím veľmi zaujímavé, nebyť dňa 2. júla 1947.

Podvečer v tento letný deň nič nenapovedalo, že sa tu stane jedna z najvýznamnejších udalostí pozorovania UFO. Odrazu však bol na oblohe pri meste pozorovaný objekt diskového tvaru a pohyboval sa smerom na severozápad.

Na druhý deň vo vzdialenosti 127 kilometrov smerom ako neznámy objekt letel, objavil rančer menom Wiliam Brazel spolu so svojím synom a dcérou na svojej farme trosky. Keďže netušil, čo by to mohlo byť, urobil to, čo asi každý z nás. Upozornil na to miestneho šerifa, ktorý sa spojil s majorom Jessom A. Marcelom z leteckej základne v Roswelli.

Ten spolu s ďalšími začal zhromažďovať a zaisťovať trosky neznámeho objektu. 8. júla vydala letecká základňa Roswell správu, že zaistili nejaký disk. Správu ešte v ten deň opravili, že išlo o meteorologický balón. Pôvodnú správu chcela vysielať sieť ABC, ktorá ale dostala pokyn, aby ju nevysielali. Následne prichádzali ďalšie správy o incidente, ktoré si často odporovali alebo pôsobili chaoticky.

Šírenie fám

Ľudia si však incident, aj v spojení so záhadným úkazom, ktorý videli deň predtým, začali vysvetľovať po svojom. Rozširovali sa informácie, že na troskách boli rôzne neznáme nápisy, že sa našla zvláštna fólia, ktorá keď sa pokrčila, tak opäť nadobudla svoj tvar a dokonca, že boli nájdené aj telá mimozemšťanov.

Ku rôznym konšpiráciám prichádzalo aj preto, že úrady sa vyjadrovali stále zmätočne a trosky v podstate nikto nesmel vidieť.

Kde je pravda?

Až v 90.rokoch sa odhalilo, čo sa v skutočnosti dialo a prečo sa incident zatajoval, či prečo úrady spočiatku nevedeli ľudí správne informovať.

Oficiálne ozrejmenie, že išlo o meteorologický balón, boli totiž klamlivé a zavádzajúce. Bol to síce balón, avšak nie meteorologický, ale monitorovací.

Sovietsky zväz sa už od bombardovania Hirošimy a Nagasaki intenzívne zaujímal o atómovú bombu s cieľom vyrobiť ju, otestovať, a tak vyrovnať pomyselné misky váh v sile mocností. USA to, samozrejme, vedeli, a tak vytvorili prísne tajný projekt Mogul.

Zostrojili zariadenie na detekciu zvukových vĺn generovaných atómovými bombami na veľké vzdialenosti. Toto zariadenie potrebovali umiestniť do istej výšky a to zabezpečili pomocou balóna. No a ten spadol práve na pole rančera Brazela.

To vysvetľuje aj podivnú techniku, ako aj zvláštnu fóliu a hlavne aj chaos pri informovaní. Incident chceli totiž úrady silou-mocou zatajiť.

Projekt Mogul bol neskôr nahradený inými projektmi, no napokon sa na monitorovanie sovietskych jadrových testov začala používať seizmická sieť detektorov a monitorovanie vzduchu, ktoré zachytávalo jadrový spád. Takéto riešenie bolo jednoduchšie, lacnejšie a spoľahlivejšie.

Niektorí stále veria

Všetko to tajomno okolo však spôsobilo, že mnohí ľudia týmto vysvetleniam jednoducho neveria a stále si myslia, že v Roswelli skutočne havarovala mimozemská loď a USA to jednoducho tají.

Roswellský prípad je tak jednou z najobľúbenejších teórií o UFO, ktorá existuje. A aj preto, že dlhé desaťročia boli ľudia úradmi vlastne klamaní o tom, čo sa tam stalo. Aj jedna vec aj tak stále podporuje záhadné okolnosti okolo incidentu. Nikto totiž dodnes nevysvetlil, čo vlastne ľudia v podvečer 2. júla 1947 na oblohe videli.

Ak vás zaujíma tento, ale aj podobné prípady, sledujte už druhú sériu seriálu Project Blue Book (Projekt Modrá kniha) na stanici Epic Drama už od 19. marca vždy vo štvrtok o 21:00.