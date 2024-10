Najväčšiu slovenskú banku čaká cez víkend obrovská odstávka: Nepôjde takmer nič, pozrite si prehľad

Banky neustále pracujú na zdokonaľovaní svojich služieb, a preto raz za čas z rôznych dôvodov plánujú menšie či väčšie odstávky. Pre zákazníka ide vždy o nepríjemnosť, ktorú by mala banka oznámiť vopred.

Najnovšie tak urobila Slovenská sporiteľňa, ktorá má na sobotu 12. októbra 2024 naplánovanú naozaj veľkú odstávku, informuje na svojom webe. Odstávka je rozdelená na viacero etáp, počas ktorých nepôjdu rôzne služby. Celé sa to začne už 10 minút po polnoci, kedy približne do 1:30 nebudú fungovať debetné karty, bankomaty, vkladové bankomaty a výbery z bankomatu mobilom. Kreditných kariet sa to netýka.

Banka sa ospravedlňuje

Od 4:00 do 21:30 musia klienti rátať s nedostupným vkladaním peňazí cez vkladomaty a nebude možné vyberať peniaze mobilom. Od 4:00 do 11:00 nepôjde internetbanking George, mobilná aplikácia George, Databanking, Business24, Business24 mobilná aplikácia, MultiCash, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany. Následne budú tieto služby fungovať až do 23:00 len s obmedzeniami

To pritom stále nie je všetko. Od štvrtej ráno do 11:00 nebude možné používať službu Sporopay. Klienti nemajú rátať ani s push či sms notifikáciami o platbách a obratoch, a to od 4:00 do 9:00. „Veríme, že odstávka vám nespôsobí komplikácie. Za obmedzené používanie našich služieb sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme vám za pochopenie,“ dodala banka.

Veľkú odstávku pritom na tento víkend plánuje aj ČSOB. Tá prebehne v sobotu (12. októbra) od 00:01 hod. do nedele (13. októbra) 06:00. Očakáva sa obmedzenie služieb Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking, ČSOB BusinessBanking a ČSOB API (PSD2).