Matúš Šutaj Eštok čelí obvineniam od mimovládok: Kritizujú jeho konanie počas volebnej kampane, rezort vnútra reaguje

Mimovládne organizácie považujú rozhodnutie bratislavského okresného úradu v prospech ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za absurdné, obracajú sa preto na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu s tým, že Generálna prokuratúra SR by mala rozhodnutie úradu, ktorý zastavil konania voči Šutajovi Eštokovi, preskúmať.

Mimovládne organizácie – MEMO 98, Nadáciu Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko, preto dnes podali podnet na GP SR. „Okresný úrad Bratislava na konci augusta rozhodol, že minister neporušil zákon o volebnej kampani, keď v čase vrcholiacej prezidentskej kampane publikoval viaceré platené príspevky na sociálnej sieti v neprospech jedného z kandidátov,“ pripomenuli organizácie.

Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vyhlásila, že toto rozhodnutie je nezmyselné a je podľa nej dôsledkom systémového zlyhania. Úrad, ktorý je v pôsobnosti Šutaja Eštoka, rozhodol podľa nej v jeho prospech politicky, nie nezávisle. Na to, že minister mohol porušiť zákon mimovládne organizácie nezávisle od seba upozornili už v apríli pred prezidentskými voľbami.

Mimovládky kritizujú ministerské konanie

Porušil podľa nich zákon, ktorý zakazuje kampaň tretích strán v prospech alebo neprospech kandidáta. Mimovládky súčasne upozornili, že aj samotné ministerstvo vnútra na svojom webe uvádza, že za súčasť kampane sa považujú aj platené príspevky na sociálnych sieťach.

„Prípad je o to závažnejší, že takéhoto problematického konania sa dopustil práve minister, ktorého rezort má za dodržiavanie volebných pravidiel a ich férovosť zodpovedať,” skonštatoval riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Rasťo Kužel z MEMO 98 zdôraznil, že je neprijateľné, aby štátni predstavitelia využívali svoju moc na možné ovplyvňovanie volieb.

„Ohrozuje to dôveru občanov v demokratické inštitúcie. Preto je potrebné dôsledne preskúmať všetky okolnosti tohto prípadu a nie ho zamiesť pod koberec,“ doplnil. Mimovládne organizácie veria, že sa prokuratúra po preskúmaní stotožní s ich názorom a toto nesprávne rozhodnutie napraví. Ministrovi by v prípade porušenia zákona hrozila pokuta do 30-tisíc eur.

Ministerstvo vnútra reaguje na podnety

Okresný úrad je pripravený v prípade potreby poskytnúť Generálnej prokuratúre v tejto veci plnú súčinnosť, reagovalo Ministerstvo vnútra SR. Ako ďalej dodalo, príslušný okresný úrad ako správny orgán posudzuje všetky prijaté podnety v zmysle zákona o priestupkoch nezávisle, a to na základe dostupných faktov a dôkazov.

„Voči jeho rozhodnutiu je sa možné aj v tomto prípade odvolať do 14 dní od doručenia rozhodnutia a informovanie o konkrétnom rozhodnutí je možné iba priamych účastníkov konania,“ doplnilo ministerstvo.