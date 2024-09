Tento detail si všimli len pozorní diváci Dunaja, k vašim službám. Prezrádza dôležitú informáciu a upozorňuje na chybu

Obľúbený dobový seriál v sebe často skrýva viac, než sa na prvý pohľad zdá. Šikovne ukryté detaily divákov pripravia na udalosti, ktoré sa ešte len stanú, alebo im prezradia dôležité skutočnosti o ich obľúbených postavách.

V súčasnosti na obrazovkách beží siedma séria Dunaja, k vašim službám. V nej sa vytvárajú nečakané spojenectvá a kartami miešajú nové postavy, ktoré sa ešte nestihli úplne vyfarbiť. Navyše to vyzerá, že Holubcovi sa aspoň trochu vracia karma za všetko zlo, čo doposiaľ napáchal.

Hoci Helgin a Walterov vzťah naštiepila Helgina aféra s Ludwigom, po tom, ako porodila Walterovo dieťa, získala si späť jeho sympatie. Dokonca natoľko, že sa jej rozhodol za pôrod darovať čokoľvek, čo si zažiada. Helga však nechcela nič pre seba, ale rozhodla sa svoje želanie minúť na Lenu a vypýtať si jej rozvod. S tým však Holubec nesúhlasí.

Napriek tomu sa mu do rúk dostali rozvodové papiere, ktoré síce on veľmi neskúmal, ale to isté sa nedá povedať o pozorných divákoch. Tí si totiž hneď všimli viacero vecí. Ako upozornila fanúšička, dokument prezrádza napríklad to, aký veľký vekový rozdiel je medzi Holubcom a Lenou.

„Lena má údajne 22 rokov a Anton 38,“ vyčítala zo záberu na papiere. Vyvolala tým tiež diskusie o tom, koľko rokov má potom Edita, keďže je už babička niekoľkých vnúčat.

V dokumente sa navyše nachádza aj chyba. Zatiaľ čo v hornej časti sa píše, že Lena sa narodila v roku 1920, neskôr sa v texte objavuje veta „vo vážnom vzťahu sme boli od roku 1918“. Píše sa tam tiež, že pred uzavretím manželstva sa poznali približne tri roky a svadba sa konala v roku 1940. Pravdepodobne tak ide len o zámenu číslic 1 a 3.