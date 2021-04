Najotrasnejšia komédia tohto roka: Na novinku na Netflixe všetci nadávajú, aj tak je najsledovanejším filmom

Streamovacia služba Netflix pokračuje v zásobovaní divákov nielen seriálovými, ale aj filmovými novinkami. Svojím posledným počinom však trošičku prestrelila. Nová superhrdinská komédia obsadená svetoznámymi hollywoodskymi menami je totiž podľa mnohých tým najhorším, čo Netflix tento rok mohol ponúknuť.

Vlastné filmy by mu už mali zakázať písať – aj takto nejak by sa dalo hovoriť o snímkach, ktorých režisérom alebo scenáristom je muž menom Ben Falcone (Superintelligence, The Boss). Ten sa v Hollywoode preslávil ako herec, ktorého domovským žánrom sú komédie. V tých sa však po rokoch rozhodol nielen hrať, ale ich aj tvoriť, pretože inak ide o pomerne skúseného komedianta. Jeho režisérske počiny sú však pre divákov často skúškou nervov a rovnako je to aj v prípade jeho najnovšieho počinu pre streamovaciu službu Neflix.

Hviezdne obsadená komédia

Thunder Force má byť superhrdinskou komédiou, takže ešte pred jej samotným zhliadnutím jej možno veľa vecí odpustiť. Napríklad aj nároky na špeciálne efekty sú v tomto prípade u divákov posadené pomerne nízko. Keď sa však na zozname hlavných hereckých predstaviteľov objavujú mená ako oscarová Octavia Spencer či obľúbená moletka Melissa McCarthy (Sookie z Gilmore Girls), tak očakávania idú čoraz vyššie. Napokon však idú aj tak všetky totálne preč.

Nebýva zvykom, že medzi najpopulárnejšie novinkové tituly sa dostávajú iba kvalitné počiny Netflixu. Dalo by sa povedať, že omnoho častejšie sú tam priemerné filmy či seriály, niekedy však vie aj inak skúsený Netflix prekvapiť. A dokonca aj mimoriadne zlými filmami. To je aj prípad novinky Thunder Force, na ktorú sa valí jedna zlá recenzia za druhou, no je z nej hit týždňa na streamovacej službe. Patrí jej dokonca prvé miesto v rebríčku najsledovanejších filmov posledných dní. Čím to však je?

Pokus o superhrdinský film

Zrejme sa len každý chce na vlastné oči presvedčiť o tom, že ten film je naozaj taký zlý a nezachráni ho ani duo hlavných hrdiniek. Tie sú napokon aj tak jediným svetlým bodom celej snímky.

Thunder Force rozpráva príbeh dvoch kedysi najlepších priateliek z detstva. Tie sa stretnú po tom, čo jedna z nich vymyslí liek, ktorý im dá zvláštne schopnosti. Vďaka nim tak majú moc ochrániť svoje mesto pred nepriateľmi, ktorí sú v obdobných príbehoch samozrejmosťou.

Už synposa napovedá, že divákov čaká skôr priemerná ako kvalitná produkcia, no aj tak tam určité šance sú. Superhrdinovia – predovšetkým ale tí komiksoví – vládnu celosvetovej kinematografii. Tieto dve, ktoré sa nimi stali prakticky náhodou, však veľa vody nenamútia, aj keď potenciál by na to mohli skutočne mať. Stvárňujú ich predsa skúsené herečky, ktoré diváci obľubujú vo veľkej miere. No čo z toho, keď scenár je slabý a jednotlivé vtipné momenty sú skôr na plač ako na smiech? Veru, nič.

Komédia, na ktorej sa zasmejú len tí najjednoduchší

Thunder Force naozaj nie je filmom, ktorý by stál za vašu pozornosť. Pokiaľ ale patríte k fanúšikom Octavie Spencer, Melissy McCarthy či „komediálnej“ tvorby jej manžela, ktorý je zároveň aj režisérom, scenáristom a jedným z producentov filmu, možno vás to nadchne. Samozrejme, za predpokladu, že máte radi plytký humor, ktorý sa – ako napísal jeden z užívateľov na webe ČSFD – „blíži k hranici dementnosti zdola“.

Skutočne tu nie je čo viac napísať – novinka od Netflixu je hitom na prvom mieste rebríčka rozhodne prekvapením. Nie však v pozitívnom zmysle slova. Koniec-koncov, myslia si to nielen používatelia webu ČSFD, ktorý snímka od jej premiéry uplynulý piatok udelili hodnotenie celkovo (zatiaľ) 33 %, ale aj diváci v zahraničí. Podobne je na tom snímka s hodnoteniami aj na IMDb, kde získala hodnotenie 4,4/10, či na kritickejšom Rotten Tomatotes. Len 25 % recenzií zo 101 bolo pozitívnych a hodnotenie divákov neprekvapí tiež – tu sa film páčil len 24 % z nich. To je jasný dôkaz toho, že novinke od Netflixu bude lepšie sa vyhnúť oblúkom a svoj čas investovať do niečoho lepšieho.

