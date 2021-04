Hodinový špeciál Priateľov je hotový: Kedy ho uvidíme a čo od neho môžeme očakávať?

Fanúšikovia kultového sitkomu Priatelia sa dočkali. Uplynulý víkend sa šestica hlavných hereckých predstaviteľov opäť vrátila do štúdia a pred kamerami sa aj spolu s tvorcami seriálu stretli prvýkrát po takmer sedemnástich rokoch. Hodinový špeciál mal vzniknúť ešte minulý rok, zasiahla však koronavírusová pandémia a nakrúcanie bolo odložené. Materiál sa však napokon po mesiacoch odkladov konečne podarilo dokončiť a celý svet s napätím očakáva, kedy hotový hodinový diel uvidíme.

Sitkom Priatelia (Friends) sa so svojimi skalnými fanúšikmi nadobro rozlúčil 6. mája 2004. Odvtedy všetci dúfali, že sa šestica hercov v zložení Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) a David Schwimmer (Ross) ešte niekedy na obrazovky vrátia v prípadnom pokračovaní. Dlhé roky však oni a aj tvorcovia Marta Kauffman a David Crane trvali na svojom. Príbeh priateľov z New Yorku bol nadobro uzavretý, a tak nevidia dôvod na návrat.

Po takmer sedemnástich rokoch ale došlo k prekvapivému rozhodnutiu. Pri príležitosti 25. výročia premiéry pilotnej epizódy a vzniku novej streamovacej služby HBO Max bola ohlásená výroba bonusovej, hodinu trvajúcej časti, ktorá mala dať šesticu dnes už multiúspešných hercov opäť dohromady. A tak sa napokon aj stalo.

Počas uplynulého víkendu sa herci aj s tvorcami opäť stretli v slávnom štúdiu Stage 24 patriacom Warner Bros. a pred kamerami zaspomínali na to, čo počas dekády zažili pri nakrúcaní jednotlivých sérií kultového sitkomu. Výsledkom tohto stretnutia je špeciálna hodinová epizóda, na ktorej premiéru si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Čo však od nej môžeme očakávať a kto každý okrem šestice hercov a tvorcov sa vrátil?

Premiéra na jeseň

Pôvodne mala byť bonusová časť hotová ešte v máji minulého roka pri príležitosti spustenia novej streamovacej platformy HBO Max v USA. Kvôli celosvetovej pandémii sa však jej nakrúcanie presunulo. Veľa sa potom hovorilo o tom, že sa nového špeciálu dočkáme na jeseň 2020. Ani to však napokon nebolo možné a skalní fanúšikovia sa obávali, že sa epizódy nedočkajú. Tvorcovia aj herci ale všetkých ubezpečili, že k stretnutiu pred kamerami určite dôjde, konkrétny dátum nakrúcania ale nikto neprezradil.

Ako uviedli všetci zúčastnení herci, epizódu sa podarilo sfinalizovať uplynulý víkend – 11. apríla sa s tým pochválili na sociálnej sieti aj tvorcovia prostredníctvom oficiálneho profilu. Na premiéru si ale ešte budeme musieť chvíľu počkať, HBO Max ju na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí, uvedie s najväčšou pravdepodobnosťou už túto jeseň.

Nebude to typická epizóda, na aké sú diváci zvyknutí

Aj keď sa o tom už popísalo v médiách veľa, mnoho fanúšikov si stále myslí, že bonusová časť na HBO Max bude rovnakou epizódou, na aké sme boli zvyknutí pri sledovaní sitkomu pred rokmi. Hodinový špeciál ale nebude rozprávať konkrétny dej, nebude pokračovať tam, kde seriál skončil pred 17 rokmi, ale bude špeciálnym stretnutím hercov a tvorcov. Tí budú počas 60 minút spomínať na to, kam im Priatelia otvorili dvere, ako si na nakrúcanie spomínajú a možno dôjde aj na úvahy o tom, kam sa ich postavy mohli za ten čas v životoch posunúť.

Nová epizóda tak bude skôr akýmsi dokumentom než hranou epizódou seriálu. Aj napriek tomu to však istotne bude stáť za to. Nič ďalšie o nej nie je známe, existuje však veľká pravdepodobnosť, že nás tvorcovia niečim prekvapia.

Kde si budeme môcť špeciál pozrieť?

Už od začiatku bolo známe, že novú časť exkluzívne uvedie nová streamovacia platforma HBO Max. Na Slovensku ani v Česku síce Max nemáme, máme však HBO GO, ktoré by sa na Max malo pretransformovať ešte počas druhej polovice tohto roka. Hodinový špeciál tak uvidíme aj v našich končinách. Či s legendárnym a obľúbeným slovenským dabingom, zatiaľ nevedno.

HBO GO už ale tento týždeň do svojej knižnice pridá všetkých 10 sérií Priateľov v originálnom znení s titulkami a aj s českým a slovenským dabingom. Váš maratón tak môže začať v dostatočnom predstihu.

Kto každý sa vráti?

Táto otázka zaujíma mnohých už od samotného ohlásenia špeciálu. Isté je, že sa vráti vyššie spomínaná hlavná šestica hercov a rovnako tak aj dvojica tvorcov Kaffman a Crane. Réžiu dostal na starosť Ben Winston, ktorý je zároveň aj výkonným producentom špeciálu spolu s dvojicou tvorcov a Kevinom Brightom.

Zatiaľ nie je jasné, či tvorovia prichystajú aj prekvapenie v podobe ostatných hosťujúcich hviezd, ktoré sa v desiatich sériách objavili. Fanúšikov by istotne potešil návrat kaviarnika Gunthera (James Michael Tyler) či otravnej Janice (Maggie Wheeler). Nikto ďalší ale oznámený nebol. Hodinový špeciál ale má byť plný prekvapení, tak toto by mohlo byť jedno z nich.

Okrem iného sa ale vráti slávny gauč z kaviarne Central Perk či ikonická fontána z rovnako inkonického intra sitkomu.

Za špeciál dostanú milióny

Aj keď nejde o oficiálne potvrdenú informáciu, podľa všetkého si každý zo zúčastnených hlavných hereckých predstaviteľov prilepší o rovný milión dolárov. Ako však herci niekoľkokrát uviedli, pre peniaze to tak celkom nerobia. Chcú dať najmä fanúšikom to, čo si vždy priali – návrat ich obľúbených postáv na televízne obrazovky.

A ako sa bude špeciál volať?

Toto je tiež jedna z vecí, ktorá nebola oficiálne potvrdená. Zahraničné médiá hovoria o časti ako o Friends Reunion, no na niektorých weboch sa objavil názov The One Where They Got Back Together (O tom, ako sa všetci opäť stretli). Ten napokon propagovali aj hviezdy na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Zaujímavosťou je, že špeciál prakticky nemá ani žiadny scenár, takže hotové dielo bude výsledkom skutočných reakcií a improvizácií. A aj keď nejde o typickú epizódu s dejom, je to niečo, na čo sa tešia stovky miliónov fanúšikov po celom svete.