Najnovšie predpovede meteorológov mnohých ľudí zaskočili. Niektorí začali strašiť krutými mrazmi a chladnou zimou

Predpovede na zimu 2024/2025 sa začínajú kopiť. Hoci je ešte príliš skoro na to, aby sme vedeli určiť, ako bude naozaj vyzerať zima, dlhodobé predpovede nám môžu veľa napovedať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako upozornil portál TN Nova, tohtoročná zima bude pod silným vplyvom polárneho víru. Práve ten meteorológov znepokojuje, pretože sa vyvíja inak, ako obyčajne. Mnohí meteorológovia preto upozorňujú na to, že Európu môžu zasiahnuť kruté mrazy a dokonca aj výdatné sneženie. To by milovníkov zimy určite potešilo.

Čaká nás tuhá zima?

Ako informuje portál National World, niektorí meteorológovia hovoria, aby sme sa pripravili na jednu z najchladnejších zím za posledné roky. Spôsobiť ju má polárny vír a jeho správanie v poslednom čase. Keď je silný, drží sa nad severným pólom, keď je slabší, tak sa zase dostáva aj na juh. Práve toto by mohlo podľa Severe Weather nastať aj tento rok.

Vír tento rok podľa odborníkov silnie oveľa pomalšie a práve toto by mohlo spôsobiť chladnú zimu plnú snehu. Avšak to, ako sa bude polárny vír vyvíjať, nie je jednoduché predpovedať, záleží to od množstva ďalších faktorov.