Cez víkend nás čaká príjemné jesenné počasie, potom príde zmena. Príde k nám studený front, takto ovplyvní Slovensko

Záver týždňa prinesie na Slovensko teplé a slnečné počasie. Na našom území môžeme očakávať malú, len miestami zväčšenú oblačnosť, informuje portál iMeteo.

„Maximálna denná teplota dnes vystúpi v rozmedzí od +20 °C do +25 °C. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, a to +18 °C až +20 °C,“ píše portál. Treba počítať aj so slabým, miestami severovýchodným až východným vetrom s rýchlosťou 5 až 20 km/h.

Počasie cez víkend neprinesie zmenu, môžeme očakávať jasnú až polooblačnú oblohu. „Ani teploty sa výraznejšie nezmenia. Na väčšine územia sa očakávajú na úrovni +20 °C až +25 °C, chladnejšie bude iba na severe,“ vysvetľuje iMeteo.

Po víkende príde zmena

„Už v pondelok sa nad západnou Európou a Škandináviou bude prehlbovať tlaková níž. S ňou spojený studený front postúpi od západu do strednej Európy,“ píše portál.

„U nás sa to prejaví najmä na pribúdaní oblačnosti od západu. Už od utorka sa však na väčšine územia rozprší. Dobrou správou ale je, že zrážky už takúto skazu, ako v uplynulých dňoch, neprinesú a aj teploty ostanú nad dlhodobým priemerom,“ dodáva portál vo svojej predpovedi.