Najnovší súťažiaci v Bez servítky pobúril divákov. Stačilo jedno vyjadrenie a diváci mu posielajú ostré odkazy a kritiku

Minulý týždeň to bol Dominik, kto pobúril divákov aj súťažiacich. Naopak, týždeň predtým bol bezkonfliktný. To, ako skončí celý týždeň, väčšinou ľudia dokážu odhadnúť už v prvý deň. Práve v ten sa totiž ukážu preferencie súťažiacich a naznačia, ako sa bude vyvíjať zvyšok týždňa.

Tento týždeň súťaží pätica amatérskych kuchárov v zložení Michal, Mário, Simona, Anna a Andrea. Na prvý pohľad sympatická a nekonfliktná skupina ľudí. Tento dojem sa však pokazil už v pondelok, keď jeden z mužských účastníkov šou prezradil svoju preferenciu v jedení, čím si to pokazil najmä u divákov.

Jedáva iba kuracinu

Keď sa pred Máriom na tanieri zjavila bravčová panenka, nebol nadšený. „To bola pre mňa katastrofa. Akože krásne to hralo farbami, ale tá panenka, ja som bol normálne zhrozený, že do toho sa asi ani nepustím,“ opísal Mário svoj prvý dojem z hlavného chodu pred kamerou. Neskôr to zopakoval aj pred ostatnými súťažiacimi. „Ja som sa najviac obával panenky,“ priznal pri pohľade na tanier. Jedáva totiž len kuracie mäso a svojich súperov na to upozornil.

Iróniou je, že tento týždeň s nimi súťaží aj vegetariánka, o ktorej Mário prehlásil: „Vegetarián podľa mňa do tejto súťaže až tak nepatrí.“

Reakcie divákov na seba nenechali dlho čakať

Mário sa nakoniec odhodlal a panenku ochutnal. Dokonca aj priznal, že mu chutilo a pochválil ju slovami: „Chuť toho mäsa bola fakt že famózna.“ Napriek tomu, že sa Mário prekonal a mäso ochutnal, jeho priznania o tom, že nejedáva iné ako kuracie mäso, sa diváci aj tak hneď chytili a okomentovali ho.

„On je iba kuracie mäso, čo potom robí v Servítke? Nesprávna šou pre jeho jedálničiek, ja by som určite pre neho náhradu nevarila,“ skonštatovala komentujúca.

„Načo tam idú takí ľudia, čo nejedia všetko?! Pre nich treba zvlášť variť? Nech si potom varia doma!“ reagovala ďalšia.

„Pri výbere súťažiacich by mali platiť určite pravidlá. Prvé pravidlo: jesť a ochutnať všetko. Druhé, nekritizovať, ale hodnotiť. Každé jedlo, aj to zlé, má v sebe niečo dobré,“ argumentuje tretia. Ďalšia sa zas smeje: „Kritizuje vegetariánku a sám je obmedzený iba na kuracinu, celkom vtipné! Predpokladal, že všetci budú kuchtiť iba kurence?“

„Neviem načo tam chodia hentakí trkvasi. Jeden len kuracie, ďalší vegán, alergik…“ reaguje zas niekto iný.