Najlepší a najhorší čas na počúvanie hudby: Existujú činnosti, kde vďaka nej budete produktívnejší

Niekto sa motivuje odmenou, ktorú si dopraje po vykonanej práci. Iní si zas doprajú pravidelné prestávky počas práce. Ako však na našu produktivitu vplýva hudba a kedy je na jej počúvanie ten najvhodnejší čas?

Počúvanie hudby je niečo, bez čoho si mnohí z nás nedokážu predstaviť svoj deň. Či už je to presúvanie sa do práce či do školy, nákup potravín, upratovanie či študovanie. Ako je to však s počúvaním hudby a s produktivitou v skutočnosti? Kedy hudba naozaj produktivitu podporuje a kedy nás na druhej strane skôr vyrušuje?

Množstvo ľudí počúva hudbu napríklad počas cvičenia. Či už sa práve venujete kardiu alebo iným cvikom, hudba pomáha nastaviť a udržať si správne tempo. Na druhej strane, mierna a pokojná hudba pomôže upokojiť myseľ počas cvičenia jógy alebo po podanom výkone počas strečingu. Na internete dokonca nájdete aj playlisty vytvorené špecificky pre tých, ktorí chcú hudbu počúvať počas behania či počas cvičenia v posilňovni, píše portál Science Times.

Počas práce by sme hudbu počúvať nemali

Ako informuje portál Hopkins Medicine, počas práce by sme hudbu počúvať nemali. Najmä pokiaľ ste sa rozhodli objavovať nové pesničky, zatiaľ čo sa váš mozog potrebuje plne sústrediť na dôležité zadanie. Aj keď sa to možno nezdá, počúvanie novej hudby je pre mozog ako rátanie matematických príkladov, snaží sa totiž o to, aby pochopil vzťah medzi predchádzajúcou melódiou a tou ďalšou.

Celkom iné je to však počas učenia sa, najmä v prípade, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí. Niekedy sa totiž nedá nič urobiť s prebiehajúcou rekonštrukciou chodníka na ulici či s hlučnými spolužiakmi v triede. Riešením je preto nasadiť si na uši slúchadlá. Ani to nám však nezaručí, že sa na učenie budeme vedieť plne sústrediť, mozog je totiž stále nútený k multitaskingu. Aj keď je multitasking neraz považovaný za skvelý spôsob ako toho počas dňa stihnúť čo najviac, ako informuje štúdia publikovaná v časopise Nature, v skutočnosti nie je až taký prospešný, ba práve naopak.

Pustite si hudbu vždy, keď si chcete zlepšiť náladu

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise PsyChJournal, hudba môže pôsobiť ako neželané rozptýlenie aj v prípade, ak máme pred sebou dôležité rozhodnutie alebo musíme vyriešiť nejaký vážny problém vyžadujúci si našu plnú pozornosť. Napríklad, ak sa chystáte vyriešiť zložitý matematický problém, musíte z pamäti vydolovať viacero informácií, čo môže počúvanie hudby sťažiť. Na druhej strane, ak je nejaká činnosť zautomatizovaná a vynikáte v nej, ako je napríklad maľovanie či pečenie, hudba môže podporiť produktivitu, upokojiť myseľ a zlepšiť schopnosť sústrediť sa.

Na záver, ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom portálu ACC, hudbu by ste jednoznačne mali počúvať vtedy, ak si potrebujete zlepšiť náladu. Podporuje totiž vyplavovanie dopamínu do tela. Stačí už 30 minút počúvania hudby denne na to, aby sa zmiernili príznaky úzkosti a aby sme sa cítili lepšie.