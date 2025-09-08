Na východe Slovenska došlo k zrážke autobusu a nákladného auta. Hlásia viacero zranených, cesta na mieste je neprejazdná

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
Hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ pre TASR uviedol, že nemocnica v Rožňave očakáva príjem okolo desiatich pacientov z tejto nehody. „Konkrétnejšie informácie poskytneme v priebehu dňa,“ dodal.
Na mieste zasahuje aj vrtuľník
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.
