Na telo sa má po lete vrátiť s novou tvárou: Dlhoročného moderátora Michala Kovačiča zrejme nahradí redaktorka STVR

V závere diskusnej relácie Na telo moderátor Michal Kovačič upozornil na snahy o cenzúru v televízii Markíza. Urobil tak 26. mája, bezprostredne na to sa televízia rozhodla Na telo a Na telo PLUS zrušiť. Dlhoročný moderátor na obrazovke skončil, no s blížiacim sa koncom leta bola otvorená otázka, kto ho nahradí.

Podľa informácií Denníka N by sa novou tvárou najobľúbenejšej a najsledovanejšej politickej diskusnej relácie mohla stať redaktorka STVR Karolína Lacová. O jej odchode z verejnoprávneho médiá do komerčnej Markízy sa malo hovoriť na porade s redaktormi spravodajstva v utorok 13. augusta.

Markíza sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrila a o podobe Na telo od septembra nič neprezradila. Lacová pre Denník N uviedla, že naďalej pracuje v Slovenskom rozhlase a viac vec komentovať nebude.