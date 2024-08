Ministerka Šimkovičová odvolala troch členov Rady Fondu na podporu umenia. Nových zatiaľ nenavrhla

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová dnes odvolala troch členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU). Ako uviedla riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská, tento krok je v kompetencii ministerky v zmysle platnej legislatívy. Odvolanými členmi rady sú Alžbeta Lukáčová, Katarína Kövesdi Cvečková a Rastislav Steranka. Nových členov zatiaľ ministerka Šimkovičová nenavrhla. Ako Bačinská informovala, títo členovia boli do Rady vymenovaní dávnejšie, ešte bývalými ministrami kultúry.

Odvolaná Alžbeta Lukáčová je etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Venuje sa vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.

Odvolaná členka Rady FPU Katarína Kövesdi Cvečková je absolventkou Teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Dlhodobo sa venuje reflexii divadla a súčasného tanca a s tým súvisiacej redakčnej a pedagogickej činnosti. Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka v časopise kød – konkrétne ø divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou nezávislej platformy MLOKi a iniciátorkou workshopov kritického myslenia a písania o súčasnom umení Píš, ako tancujú. V priebehu rokov pôsobila aj ako kurátorka viacerých divadelných festivalov. V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií VŠMU sa zameriavala na tvorivé tendencie nezávislej divadelnej a tanečnej scény na Slovensku. Okrem teatrologickej činnosti sa aktuálne venuje aj divadelnej a tanečnej dramaturgii.

Odvolaný člen Rady FPU Rastislav Steranka je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na strategický manažment. Od roku 2001 do roku 2016 pracoval v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko (podprogram MEDIA). Od roku 2017 ako riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zodpovedá za domácu a medzinárodnú prezentáciu súčasnej slovenskej kinematografie a audiovizuálneho dedičstva. Zároveň od roku 2014 pôsobí ako jeden z kurátorov Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu Kina Lumière. Bol hosťujúcim lektorom vo Filmovom kabinete, je autorom textov a prekladov na tému klasickej a súčasnej kinematografie publikovaných v rôznych časopisoch, odborných publikáciách a zborníkoch. Od roku 2017 je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. V roku 2023 sa stal členom Európskej filmovej akadémie. Je slovenským zástupcom v European Film Promotion a v máji 2023 bol zvolený do Rady riaditeľov European Film Promotion.