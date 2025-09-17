Na taške bola výzva na zabitie Tarabu: Na ministerstvo životného prostredia dnes doniesol kuriér jedlo s násilným odkazom

Foto: Facebook/Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS

Matej Mensatoris
Ministrovi životného prostredia mala byť dnes donesená taška s jedlo so zvláštnym odkazom.

Minister Taraba dnes na sociálnej sieti informoval o tom, ako na ministerstvo bolo doručené jedlo v taške, na ktorej bola výzva na jeho zabitie. 

Dnes si zamestnanec na ministerstve životného prostredia objednal jedlo a spoločnosť Bolt mu ho doručila aj s výzvou na moje zabitie, napísal Taraba na sociálnej sieti.

Minister tiež identifikoval kuriérsku spoločnosť a tiež aj samotného kuriéra, ktorý sa pred ministerstvom odfotil: „Slušnočlovek pracujúci pre Bolt sa ešte s týmto na moje zabitie stihol odfotiť pred ministerstvom a aby sme si nemysleli, že má vysoké IQ, urobil to rovno pred kamerami“.

