Na svadobnej ceste zvracala 4-krát denne, tehotná sa hodila dolu zo schodov: Smutný život Diany ožil v novom filme

Diana, princezná z Walesu, sa stala ikonou, ktorá si získala srdcia ľudí. Jej život však nebol rozprávkou, ako by sa niekomu mohlo zdať. Práve naopak, zvádzala množstvo vlastných bojov, na ktoré zostávala mnohokrát úplne sama. Jej príbeh sa stal námetom pre viacerých filmových tvorcov, teraz však prichádza nové sľubné spracovanie, v ktorom sa postavy Diany podľa názorov kritikov mimoriadne dobre zhostila herečka Kristen Stewart.

Život Lady Diany Frances Spencer sa spája s jej aktivizmom a verejným vystupovaním, vďaka ktorému si ju zamilovali ľudia z celého sveta. Na druhej strane viedla súkromný život, ktorý sa bežne označuje pojmom “búrlivý”. V mnohých veciach získala v kráľovskej rodine prvenstvo. Bola prvou nevestou, ktorá predtým mala zamestnanie, konkrétne pracovala v materskej škole a reči spôsobil aj jej manželský sľub. Neprisahala princovi Charlesovi svoju poslušnosť, čo bolo inak zvykom. To však nebolo ani zďaleka všetko.

Princ Charles chodil najprv s jej sestrou

Diana sa prvýkrát stretla so svojím nastávajúcim v čase, kedy chodil s jednou z jej starších sestier Lady Sarah McCorquodale. V tom čase mal Charles 29 rokov, no Diana iba 16. Zoznámila ich samotná Sarah a Charles neskôr v rozhovore uviedol, že si Dianu z tohto momentu zapamätal ako veselé, zábavné a atraktívne dievča.

Úmyselne spadla tehotná zo schodov, pretože si ju manžel nevšímal

Predtým, než došlo k zásnubám, sa Diana a Charles stretli spolu iba 13-krát. Oznámili ich 24. februára 1981, požiadal ju však o ruku skôr, no držali to v tajnosti. Ich manželstvo sa spája a množstvom šokujúcich informácií, ktoré neskôr vyplávali na povrch. Ako informuje The Independent, Diana mala v roku 1991, teda v období, keď sa ich manželstvo začalo rozpadať, nahrať kazety, ktoré vraj sama poslala novinárovi Andrewovi Mortonovi.

Podľa Daily Mail sa v nich otvorene priznala k pokusu o samovraždu v štvrtom mesiaci tehotenstva s princom Williamom. Stalo sa tak po tom, ako sa mal Charles vrátiť ku Camille, vojvodkyni z Cornwallu. “Počas štvrtého mesiaca tehotenstva s Williamom som sa hodila dolu zo schodov, aby som upútala pozornosť svojho manžela. Chcela som, aby ma počúval,” priznala. Incident nazvala volaním o pomoc.

Ľudia ju mali radi

Portál Insider uvádza, že princezná Diana porušila kráľovskú tradíciu tým, že oboch svojich synov porodila v nemocnici. Dovtedy to nebolo zvykom. Priblížila sa tak nám, “bežným smrteľníkom”, čo bolo ľuďom veľmi sympatické. Vždy, keď mohla, deti vyprevádzala do školy. Sama mala rada stretnutia s ľuďmi, ktoré počas svojich ciest vyhľadávala. A ľudia z celého sveta mali zasa radi ju, čo jej dávali pocítiť a dodnes sa považuje za jedného z najpopulárnejších členov kráľovskej rodiny.

Priznala, že zápasila s bulímiou

Dlhé roky zápasila s bulímiou. Jej začiatky Diana spájala s problematickým vzťahom s Charlesom. “Položil ruku na môj pás a povedal: tu sme trochu bacuľaté, však?” zdôverila sa v roku 1995 v rozhovore pre BBC, ktorý rozpútal mnoho vášní a začal dlhotrvajúci konflikt. Prezradila, že bola navyše zúfalá z celej situácie s Camillou.

Washington Post píše, že na svojej svadobnej ceste mala Diana zvracať 3-4-krát denne. Prežívala náročné časy a nemala pri sebe nikoho, kto by ju podržal. Napriek tomu, že problémy v ich manželstve súviseli s Charlesom a Camillou, kráľovská rodina ich dávala na vinu Diane a jej bulímii. Keď sa to dozvedela Diana, zostala prekvapená. Bulímia totiž bola nie príčinou ich nefungujúceho vzťahu, ale krutým následkom, ktorý ju denne sužoval. Až niekoľko rokov, kým sa jej nedostala odborná pomoc.

Mala blízky vzťah s duchovnou liečiteľkou

Diana sa v centre alternatívnej medicíny stretla s duchovnou liečiteľkou Simone Simmons, s ktorou si vybudovala dôverný vzťah. Tá po jej smrti napísala knihu s názvom Diana: The Last Word, ktorá postavila Simone do polohy výnimočnej dôverníčky, ktorú mala Diana pri sebe počas svojich posledných rokov života.

Freddie Mercury ju prepašoval do gay baru

Jedným z blízkych priateľov Diany bol aj legendárny Freddie Mercury. Dodnes sa traduje príbeh o jednej búrlivej noci, počas ktorej mal Freddie a známy komik Kenny Everett zamaskovať Dianu za muža a zobrať ju do londýnskeho gay podniku. Áno, mali obavy z toho, či ju niekto neodhalí, no nestalo sa a princezná si vraj objednala pivo a biele víno.

Podala si ruku s HIV pozitívnym a zmenila svet k lepšiemu

Pred 30 rokmi boli HIV a AIDS vnímané vo veľmi negatívnom svetle. Spoločnosť sa ľudí trpiacich touto chorobou stránila, ocitli sa vylúčení na jej okraji. Keďže bola niečim novým, báli sa čo i len priblížiť k pozitívnemu. Teraz si skúste predstaviť, čo vyvolalo, keď princezná Diana podala ruku HIV pozitívnemu mužovi v londýnskej nemocnici. Stalo sa tak v roku 1987 a tento moment sa zapísal do histórie.

Smrť Diany je opradená konšpiráciami

Princezná Diana a Charles sa rozviedli v roku 1996. Diana nadviazala vzťah s kardiochirurgom Hasnatom Khanom, pri ktorom konečne našla šťastie. Napriek tomu sa ich vzťah rozpadol a jej posledným partnerom bol muž menom Dodi al-Fayed, ktorého život vyhasol spoločne s tým jej. 31. augusta 1997 havarovali v Paríži.

Táto nehoda je dodnes opradená množstvom konšpiračných teórií. Mnohé z nich boli vyvrátené, ľudia im však stále veria. Napríklad, že nešlo o tragickú nehodu, ale o vraždu, pretože Diana mala byť tehotná. Ďalšie hovoria, že cieľom paparazzi fotografov, ktorí ju prenasledovali, vlastne nebolo iba zhotoviť fotku, ale zabiť ju. Alebo, že šofér bol zaplatený, aby nehodu spôsobil úmyselne. Toto je iba zlomok z teórií, ktoré sa za uplynulých 25 rokov objavili. A ani dnes nie je výnimkou, ak sa objavia napríklad výpovede nových svedkov, ktorí vraj majú informácie o tom, čo sa v osudnú chvíľu stalo.

Kristen Stewart ako ikonická Diana?

Smutný život Diany ožil v novej snímke s názvom Spencer s Kristen Stewart v hlavnej úlohe. Je zasadená do prostredia vianočných slávností a obdobia, kedy vzťah Diany a Charlesa na tom už nebol najlepšie. Odohráva sa počas troch dní, ktoré sú sondou do osamelosti Diany, aj jej najväčších trápení.

Výkon Stewart je podľa zahraničných recenzií hodnotený ako veľmi prirodzený a autentický. Herečka už v niekoľkých prípadoch ukázala svoje herecké kvality a ak si ju spájate iba s úlohou Belly z Twilightu, tak na to zabudnite. Ak sa situácia nezmení, film by mal doraziť do našich kín už o niekoľko dní, 20. januára.