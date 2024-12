Na Štedrý deň zažijeme niečo neobvyklé: Dve najsledovanejšie televízie odvysielajú rovnaký sitkom, aj v totožnom čase

Aké máte plány na Štedrý deň? Ak na Vianociach milujete to, že môžete stále dookola pozerať tie isté obľúbené snímky, aj tieto sviatky si prídete na svoje. No čo plánujete sledovať v tento deň okolo pol siedmej večer? Ak budete len bezhlavo prepínať medzi kanálmi, možno narazíte na rovnaký program na dvoch rôznych. A nie, nebude sa vám to iba zdať.

Komickú postavičku Mr. Beana budete môcť zazrieť na dvoch staniciach. Túto náhodu si všimol čitateľ portálu Mediaboom, ktorý na ňu upozornil a dodal, že takáto situácia nenastala už roky.

Odštartujú len päť minút po sebe

Keď sa pozrieme do televízneho programu staníc na Štedrý deň, vidíme, že je to skutočne tak. Na kanáli JOJ Plus štartuje o 18:30 program s názvom Veselé Vianoce, Mr. Bean!, ktorý vás zabaví jeho strasťami počas týchto sviatkov. Samotná Markíza zas avizovala, že na kanáli Markíza KLASIK prinesie 24. decembra taktiež Mr. Beana, ktorého stvárnil Rowan Atkinson. Konkrétne o 18:35, teda len päť minút po jeho spustení u konkurencie.

Podľa všetkého neuvidíme na Markíze a JOJ-ke úplne to isté, súdime podľa samotnej stopáže, ktorú na nich Mr. Bean dostal. Na JOJ-ke bude mať viac priestoru.

Poznáme dátum a čas, kedy uvidíte novú Perinbabu

Počas sviatkov sa dočkáme aj televíznej premiéri novej Perinbaby a dva svety. Ako sme vás informovali, pri prezeraní vianočného programu slovenských televízií sme si na SatelitnáTV všimli, že Perinbaba a dva svety bude mať novoročnú premiéru na televízii JOJ 1. januára 2025 o 20:30.

Pred premiérou film postihla obrovská rana — režisér Juraj Jakubisko vážne ochorel a 24. februára 2023 nás navždy opustil. Jeho prianím však bolo tento projekt dokončiť, preto jeho manželka a producentka Deana Jakubisková dokončila film podľa poznámok a návrhov samotného Jakubiska.