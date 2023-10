Na slovenský trh prichádza nový supermarket, svoje brány otvorí už čoskoro. Sortimentom u nás nebude mať konkurenciu

Len nedávno sme informovali, že lacný poľský reťazec Biedronka už u nás obsadzuje rôzne zaujímavé pozície. V súvislosti s expanziou na slovenský trh sa spomínalo tiež niekoľko iných spoločností a jednou z nich je aj talianska Cortelazzi. Upozornili na to Hospodárske noviny.

Taliansky tovar, aký u nás nemá konkurenciu

Podľa informácií portálu Relife prinesie Cortelazzi na Slovensko unikátny sortiment, v ktorom nájdete všetky chute Talianska. Ponúknuť by mal až 3-tisíc produktov a svoje brány by mohol otvoriť už v najbližších dňoch, teda koncom októbra. Ako uvádzajú Hospodárske noviny, lokalitou poteší najmä obyvateľov bratislavskej štvrte Bory, kde by mal vytvoriť konkurenciu pre Billu či Kaufland.

Nová predajňa by mala mať rozlohu 1 800 štvorcových metrov a Bratislavu reťazec uprednostnil pred susednými hlavnými mestami ako Viedeň či Budapešť. Na svoje by si v obchode mali prísť hlavne milovníci talianskej kuchyne a aj keď pôjde o konkurenciu v rámci reťazcov s potravinami, ani jeden zo súčasných gigantov zrejme nebude mať zloženie produktového sortimentu porovnateľné s Cortelazzi.

Okrem nákupu potravín by zákazníci mali mať možnosť taliansku kuchyňu vyskúšať aj v reštaurácii, ktorá sa tiež spomína v plánoch obchodného domu a mala by byť priamo v budove supermarketu. Ešte v júni bola na YouTube zverejnená aj vizualizácia bratislavskej predajne.