Na slovenský automobilový trh mieri veľký hráč: Tento výrobca láme rekordy, pre ľudí má veľavravný odkaz

Na slovenský trh s automobilmi čoraz častejšie mieria aj rôzni netradiční výrobcovia a jedným z nich sa najnovšie stane aj známy koncern BYD. Ide o najväčšieho čínskeho výrobcu vozidiel a druhého najväčšieho výrobcu elektromobilov na svete.

Hoci by človek očakával, že takéto autá budú lacné, opak je pravdou a ceny sa pohybujú v niekoľkých desiatkach tisíc eur. Výrobca však Slovákov upokojuje a sľubuje nehorľavú batériu, píšu TVNoviny. Do konca roka u nás plánuje otvoriť 20 predajných a servisných miest. Samotné autá BYD však u nás jazdia už dlhšiu dobu, no stretnúť ich na ceste je, zatiaľ, považované za raritu.

Jeden úspech za druhým

Čínskemu výrobcovi sa pritom v poslednom období mimoriadne darí. Jeho zisk v poslednom kvartáli minulého roka vyskočil o 73 %. Čistý zisk BYD vo 4. štvrťroku 2024 medziročne stúpol o 73,1 % na rekordných 15 miliárd CNY (1,91 miliardy eur). Dôvodom bol nárast predaja. Tržby sa zvýšili o 52,7 % na 274,9 miliardy CNY.

Zisk za celý rok 2024 vyskočil o 34 % na rekordných 40,3 miliardy CNY, tržby si polepšili o 29 %. Akcie BYD kótované na burze v Hongkongu sa od začiatku roka posilnili o 51 %. Automobilka BYD v minulom roku predstihla Volkswagen a stala sa lídrom na čínskom trhu, keď tu predala rekordných 4,25 milióna vozidiel.