Na Slovensko údajne dorazili kontaminované jahody z Poľska. V pozore sú tieto mestá, odporučili sledovať zdravotný stav

Poľské kontrolné orgány boli informované prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) o prítomnosti vírusu spôsobujúceho hepatitídu A v jednej šarži čerstvých jahôd pochádzajúcich z Maroka. Išlo o polkilové balenie šarže 0000/13-3120/2095, ktoré sa údajne nachádzalo na území Poľska v predaji od 11. do 12. marca. Jahody so zhodnou šaržou sa objavili aj na Slovensku, dodané boli do zariadenia školského stravovania v ZŠ v Krásne nad Kysucou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci hneď aktívne komunikoval s vedením školy a miestne príslušným lekárom o opatreniach za účelom zamedzenia možného vzniku a šírenia ochorenia a ďalšieho postupu. Rodičov informovali o potrebe sledovať priebežne zdravotný stav detí. „Dosiaľ nebol medzi žiakmi a zamestnancami potvrdený výskyt ochorenia,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Informáciu dostali všetky školské zariadenia

Súčasne úrad verejného zdravotníctva v Čadci kontaktoval regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, nakoľko dodávatelia jahôd spadajú pod kontrolu regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Cieľom bolo preveriť situáciu a prijať opatrenia. Regionálny úrad taktiež postúpil danú informáciu všetkým školským zariadeniam v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, aby zabezpečili konkrétne opatrenia v prípade, že by im tieto potraviny s danou šaržou boli dodané.

Úrad verejného zdravotníctva SR po zistení možného podozrenia a medializovaných informácií z Poľska kontaktoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR. Požiadali ich o overenie dôveryhodnosti medializovaných informácii, ako aj preverenie dodávateľa uvedených jahôd. Požiadal ich aj o súčinnosť pri možnom laboratórnom vyšetrení vzorky z inkriminovanej šarže čerstvých jahôd.

Medializovaná informácia o kontaminácii stále nie je oficiálne potvrdená. Je potrebné v prípade potreby v danej veci vykonať opatrenia. Existuje podľa úradu určitý rozpor medzi údajmi od dodávateľa a údajmi uvedenými v danej šarže z pohľadu krajiny pôvodu.