Na obrazovky už o pár dní zavíta nová séria Love Island: Pozrite sa na prvé zábery sexi súťažiacich, ktorí zabojujú o lásku

Úspešná reality šou o láske Love Island je späť. Od pondelka 2. septembra si jej fanúšikovia prídu na svoje a budú sa môcť pozrieť na sympatických ľudí z Česka a Slovenska, ktorí sa zoznamujú v exotickom prostredí luxusnej vily. Hlavne pánov potešia prvotné informácie o predpokladanej účasti týchto dievčat.

Kto pôjde do vily?

Štvrté pokračovanie obľúbenej zoznamovacej šou Love Island nebude mať núdzu o krásnych a charizmatických ľudí, ktorí sa budú snažiť nájsť lásku svojho života. K nim by sa údajne mala pripojiť známa influencerka Dominique Alagia.

Hoci stále nie je isté, ktoré dievčatá a chalani sa dostanú do vily, šou zverejnila na Instagrame prvé zábery z videa, kde účinkujú krásky, ktoré budú bojovať o lásku. „Prichádza nová séria najhorúcejšej šou. Päť sexi súťažiacich čaká životné dobrodružstvo a ty ich spoznáš už čoskoro,“ láka šou prostredníctvom svojho videa jej priaznivcov.

Tváre síce nie sú vidieť a súťažiace sú zahalené rúškom tajomstvo, mnohí diváci však v komentároch pod príspevkom neskrývali nadšenie a tipovali účastníčky tohtoročnej šou.

Tri uplynulé úspešné série Love Island sú dôkazom toho, že pravá láska sa dá nájsť aj v reality šou. Chris s Majkou či Denisa s Kryštofom sú zamilované páry, ktoré sa našli pred kamerami a odniesli si lásku i peniaze.

Novinka vo štvrtej sérii

Štvrtá séria neodhalila nových súťažiacich, no podľa fotografa Patrika Matejčíka, ktorého vyspovedal web Markíza, by sa mali šou zúčastniť starší súťažiaci, čo by bolo novinkou v porovnaní s predošlými sériami. Isté taktiež je, že Love Island bude moderovať Zorka Hejdová.