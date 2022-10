Na obraze z roku 1937 je Indián, ako drží v ruke smartfón. Vysvetlenie tejto záhady je iné, ako si myslíte

Niekedy nás moderná doba ovplyvňuje do takej miery, že to, čo vidíme, v skutočnosti nemusí byť pravdou. Dôkazom toho je aj obraz z roku 1937, ktorý zachytáva zakladateľa mesta Springfield v americkom štáte Massachusetts. Na obraze však zaujme hlavne Indián, ktorý vyzerá, akoby si prezeral svoj smartfón.

Podobne, ako na obraze z roku 1860, kde dievča vyzerá, ako keby sledovalo smartfón, či ako na obraze z roku 1680, na ktorom tiež muž drží v ruke iPhone, tak ani na tomto to nie je tak, ako sa nám to môže javiť.

Indián so „smartfónom“

Na obraze z roku 1937 s názvom Mr. Pynchon and the Settling of Springfield (Pán Pynchon a osídlenie Springfieldu) od talianskeho maliara Umberta Romana je zobrazený kolonista Williama Pynchon počas rozvoja mesta Springfield v štáte Massachusetts, uvádza IFLScience. To sa malo odohrať približne v roku 1640.

Wiliam Pynchon, ktorý je za svoje správanie voči Indiánom vnímaný kontroverzne, odkúpil pôdu, na ktorej stojí Springfield, od indiánskeho kmeňa Pocomtuc, ako píše Postal museum. Vymenili ju okrem iného za motyky, kabáty, šperky, nože či sekery.

Čo naozaj drží v ruke?

A práve tu sa ukazuje vysvetlenie toho, čo robí „Indián so smartfónom“. Je jasné, že ani maliar Romano nezachytil na obraz výdobytok 21. storočia. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o zrkadlo. To bolo obľúbeným predmetom na obchodovanie. Prípadne si Indián môže prezerať kovovú časť sekery, teda niečo, čo Indiáni dostali za pozemky, na ktorých Pynchon vybudoval mesto.

Je zaujímavé vidieť, ako súčasná doba ovplyvňuje naše myslenie a vysvetlenie toho, čo vidíme. Mnohí z nás si pri pohľade na takýto obraz predstavia práve človeka so smartfónom, pritom v čase vzniku maľby ľudia chápali význam inak.