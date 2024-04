Na Slnku sa odohral vzácny jav: Na štyroch miestach vybuchlo v jednom okamihu, Zemi hrozia geomagnetické búrky

Slnečné erupcie nie sú ničím neobvyklým, a to najmä v tomto období, keď je naša hviezda blízko maxima svojho cyklu. Počas toho je slnečná aktivita oveľa väčšia a výbuchy, pri ktorých sa dejú výrony hmoty, niekedy ovplyvňujú aj našu Zem. V tých lepších prípadoch je možné pozorovať polárnu žiaru, v tých horších sú ovplyvnené rôzne citlivé systémy, ako napríklad GPS, prenosová sústava či rádiová komunikácia.

Hrozí geomagnetická búrka

Tieto výrony sú vysoko magnetické, a preto, ak zasiahnu Zem, môžu spôsobiť geomagnetickú búrku, uvádza IFL Science. Samozrejme, nie každý výron Zem zasiahne, záleží na smere výronu a polohy našej planéty. Až vtedy, ak sa ich dráhy pretnú, tak na Zemi môže nastať geomagnetická búrka.

Zriedkavo sa môže udiať, že sa uskutočnia dva takéto výbuchy na Slnku súčasne, a ešte zriedkavejšie je, ak sa udejú viac ako dva súčasne. A to sa pred dvomi dňami stalo na Slnku, keď NASA Solar Dynamics Observatory zachytila naraz až štyri erupcie. Na priloženom videu si môžete pozrieť zábery Slnka z NASA z uplynulých 48 hodín.

Ak zasiahne Zem, potešia sa najmä pozorovatelia

Momentálne nie je zrejmé, či výrony zasiahnu Zem a spôsobia geomagnetickú búrku. Ak áno, malo by sa to udiať zajtra. Je dobré ale poznamenať, že rovnako ako pri veľkej väčšine geomagnetických búrok, ani teraz sa nie je čoho obávať a maximálne sa môžu objaviť lokálne problémy s prenosovou sústavou či rádiovou komunikáciou. Najviac ale výrony potešia sledovateľov polárnej žiary.

Slnečné erupcie sa delia do viacerých tried, pričom až tri majú vplyv na život na našej planéte. Označujú sa ako C, M, X. Závisia od intenzity, pričom C sú najslabšie a X najsilnejšie.