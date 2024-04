Veľký domáci predajca elektroniky má problémy, nového investora zatiaľ nenašiel. Konkurencia navyše urobila výrazný krok

Ešte v závere minulého roka sme vás informovali o tom, že sieť predajní s elektronikou a nábytkom Okay sa topí v problémoch. Údajne na ňu doľahli externé vplyvy a obraty jej klesajú aj v aktuálnom roku, pričom už mesiace márne hľadá investora. Teda aspoň zatiaľ, informujú o tom Aktuality.sk.

Vo všeobecnosti tržby predajniam Okay klesajú už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Ďalšie správy navyše hovoria o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. „To v praxi znamená, že poisťovne jej obmedzujú takzvaný kreditný rámec, teda objem peňazí, za ktoré si predajca môže objednávať tovar a brať si ho na sklad,“ uvádzajú k problematike české Hospodárske noviny.

Práve z vyššie uvedených dôvodov chce majiteľ veľkej siete nájsť investora, ktorý by firme buď pomohol, alebo ju celú odkúpil. Vedenie Okay zatiaľ v tomto smere nešpecifikovalo konkrétnejšie detaily, pretože údajne s každým záujemcom preberajú inú alternatívu. Podrobnejšie informácie o stave spoločnosti si údajne vyžiadalo približne 20 firiem, pričom medzi potenciálnych záujemcov sa radí hneď niekoľko veľkých hráčov.

Najväčším favoritom by mala byť nemecká firma Muartes, ktorá má v Okay realizovať hĺbkovú kontrolu. Ako sme už spomínali, okrem klesajúcich tržieb sieť predajní s elektronikou trápi aj silná konkurencia v podobe Alzy, Planea, respektíve Datartu a Nay Elektrodomu. Poslední dvaja uvedení sa navyše rozhodli v závere minulého roka spojiť svoje sily a celá vec postúpila na protimonopolné úrady v Českej republike a na Slovensku.

Kým na slovenské rozhodnutie sa zatiaľ stále čaká, u našich susedov už dal úrad transakcii zelenú. Odôvodnil to tým, že ich spoločný trhový podiel nepresiahne 25 %.