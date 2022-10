Na obraze z roku 1860 vidíme, ako drží dievča v ruke smartfón. Vysvetlenie tejto záhady je iné, než by ste si mysleli

Keby sa z obrazu rakúskeho maliara Ferdinanda Georga Waldmüllera stala súčasná fotografia, mnohým by nenapadlo nič iné, ako to, že dievča na nej kráča so svojím smartfónom v ruke, od ktorého navyše nemôže odtrhnúť oči. Keďže dielo pochádza z roku 1860, nie je možné, aby sa na ňom nachádzal mobil. Aj keď ho tam mnohí vidíme, informuje VICE. Takéto je vysvetlenie.

Z minulosti sa zachovalo viacero priam vizionárskych diel, ktoré predpovedali príchod rôznych moderných inovácií. A tento obraz vyzerá, že by mohol byť jedným z nich. V skutočnosti ale nie je, a to, čo na ňom vidíme my, je výsledkom dnešného pohľadu na svet.

Zmenila sa doba, zmenilo sa aj chápanie kontextu

Tvorba Ferdinanda Georga Waldmüllera siaha do 19. storočia a ako možno viete, odvtedy muselo prejsť ešte veľa času, kým sa mobil skutočne dostal do ľudských rúk.

V skutočnosti sa na obraze s názvom „Die Erwartete“ mobilný telefón, samozrejme, nenachádza. VICE prostredníctvom vyjadrení Petera Russella, úradníka v Glasgowe na dôchodku, ktorý sa dnes venuje písaniu blogov o kultúre, vysvetľuje, do akej miery zmena technológií zapríčinila zmenu interpretácie kontextu maľby.

V minulosti bolo jasné, že na obraze je modlitebná knižka

V skutočnosti dievča namaľované na obraze drží v rukách modlitebnú knižku. V dobe svojho vzniku bola táto asociácia ľuďom známa a pravdepodobne nikomu nenapadlo ani len špekulovať o tom, aký nezvyčajný predmet z budúcnosti to môže byť.

„V roku 1850 alebo 1860 by každý identifikoval predmet, ktorým je dievča pohltené, ako spevník alebo modlitebnú knižku. Dnes však už nikto neprehliadne podobnosť so scénou tínedžerky, ktorú pohltili sociálne siete,“ vysvetlil Russell.

Veď si iba spomeňte, koľkokrát ste podobný výjav videli priamo pred sebou na ulici alebo ste sa ním dokonca sami stali.