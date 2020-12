Na oblohe sa objaví vzácna “Vianočná hviezda”. Stane sa tak prvýkrát po 800 rokoch

Iba tri dni pred Vianocami, t.j. 21. decembra, bude možné na oblohe pozorovať jedinečný úkaz. Objaví sa totiž veľmi jasný objekt, ktorý astronómovia tiež nazývajú “Vianočnou hviezdou”, keďže sa vyskytuje krátko pred týmito sviatkami.

Ako upozorňuje portál iMeteo, nejde však o hviezdu, ale o dve planéty slnečnej sústavy, a to o Jupiter a Saturn, ktoré budú mať k sebe veľké priblíženie a nám sa budú javiť ako jeden objekt.

Naposledy v roku 1226

Zo Zeme tak budú vyzerať ako keby sa spojili do jedného bodu. Toto blízke spojenie je z astronomického hľadiska veľmi vzácne. Naposledy boli totiž Jupiter a Saturn, dve najväčšie planéty slnečnej sústavy, takto blízko seba v roku 1226, teda pred necelými 800 rokmi.

Pravdou je, že tieto dve planéty sa na oblohe zjavujú vedľa seba v priemere raz za 20 rokov, no takéto blízke stretnutie medzi nimi je nesmierne výnimočné.

Druhý najjasnejší objekt

21. decembra by mali vaše pohľady smerovať na oblohu. Nájsť “Vianočnú hviezdu” by nemal byť problém, keďže po Mesiaci to bude najjasnejší objekt na oblohe.

Teraz už musíme iba dúfať v dobré pozorovacie podmienky, aby sme si tento jedinečný úkaz, ktorý máme príležitosť vidieť skutočne iba raz za život, mohli pozrieť.