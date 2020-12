Lokálni výrobcovia sú v kríze, na Vianoce míňame milióny v zahraničí. Na ich záchranu však stačí urobiť jednu vec

Rok 2020 bol pre väčšinu z nás iný, než tie predchádzajúce. Na jednej strane sme možno o veľa prišli, no zároveň sme sa viac zamysleli nad tým, čo je pre nás naozaj dôležité. Preto by sme v tomto duchu mali uvažovať aj pri nakupovaní a výbere vianočných darčekov.

Svojím darom totiž neobdarujeme iba priateľov alebo rodinných príslušníkov, ale môžeme ním vyjadriť aj náš obdiv a vďaku výrobcom a obchodníkom, ktorých týmto nákupom podporíme. V tejto chvíli je to ešte dôležitejšie, než kedykoľvek predtým. Kríza spojená so šíriacim sa koronavírusom zasiahla celý svet. Nie iba zdravotníctvo, ale vo výraznej miere aj ekonomiku.

Slovenskí výrobcovia prežívajú krízu

Preto by sme mali myslieť viac na našich obľúbených predajcov, u ktorých denne nakupujeme, na obchody s lokálnymi potravinami, ktoré sa zaujímajú hlavne o to, aby priniesli tie najkvalitnejšie suroviny či ovocie a zeleninu do našich domácností, alebo každého výrobcu, ktorý sedí hodiny nad svojimi vlastnoručne vyrobenými produktami, ktoré odrážajú aj kus z neho a každý jeden je originál.

Kvôli opatreniam museli všetci títo ľudia svoje predajne zatvoriť alebo výrazne obmedziť ich prevádzku. Pre zrušenie hromadných akcií nemohli predávať ani na jarmokoch či podobných akciách. Na túto situáciu nebol nikto pripravený, a preto, ak chceme, aby tu títo ľudia boli pre nás aj naďalej a spríjemňovali nám naše všedné dni, musíme teraz urobiť niečo aj my pre nich. Riešenie existuje a naše peňaženky to nemusí stáť ani o cent viac.

Riešenie ako im pomôcť, existuje

Vedeli ste, že Slováci minú každoročne na darčeky stovky miliónov v zahraničných obchodoch alebo e-shopoch? Skúsme sa teraz zamyslieť, ako by tieto peniaze mohli pomôcť slovenským obchodníkom. Práve toto vianočné obdobie môže byť pre množstvo z nich kľúčové. A preto by sme tento fakt mali brať do úvahy aj pri našom predvianočnom nakupovaní.

Aby sme im pomohli, nemusí nás to stáť o nič viac, než by sme minuli aj bežne. Stačí jednoduché rozhodnutie pri výbere miesta, kde nakupujeme alebo výrobcu, ktorého podporíme. Aj v tomto prípade totiž platí, že naše peniaze sú akýmsi volebným lístkom, ktorý môže niekoho v dnešnej situácii doslova zachrániť. Navyše, počas vianočného obdobia poteší každý dobrý skutok naviac.

Aj našich pár eur dokáže pomôcť

My sa navyše budeme môcť tešiť z kvalitného výrobku alebo zdravších potravín od pestovateľov z nášho regiónu. Napríklad, pri nákupe lokálnych farmárskych výrobkov máte istotu, že sú čerstvé. Nemuseli totiž precestovať stovky kilometrov, aby sa na Slovensko dostali a peniaze navyše putujú ľuďom, ktorí toto ovocie či zeleninu vlastnoručne a s láskou vypestovali. Takto jednoducho môžeme podporiť lokálnych pestovateľov alebo výrobcov a zároveň aj získať výrobok s pridanou hodnotou.

To je aj prípad Andreja a Petra, ktorí pred niekoľkými rokmi vytvorili svoj projekt Svet Bedničiek a dnes už aj s celým tímom majú na slovenskom trhu svoje čestné miesto. Ich hlavným cieľom je návrat ku koreňom a k tomu, čo v minulosti aj našim predkom ponúkala príroda. Na túto tradíciu sa im darí nadväzovať vďaka lokálnym pestovateľom a farmárom. Ak sa teda rozhodnete nakúpiť priamo tu, podporíte predovšetkým farmárov vo svojich regiónoch a ich tvrdú a poctivú prácu.

A práve spoznávanie aj takýchto ľudských príbehov môže urobiť Vianoce naozaj čarovnými. Za týmito výrobkami totiž nestoja veľké spoločnosti, ale ľudia, ktorí prišli s originálnym nápadom, ktorý sa môže stať realitou iba vtedy, ak zaujme dostatočné množstvo ľudí. A preto by sme ich prácu mali poctivo oceniť aj v týchto časoch.

Svet Bedničiek sa odvtedy stal najväčším e-shopom s farmárskymi potravinami na Slovensku. Vo svojej ponuke má vyše 1500 produktov, medzi ktorými nechýba bio mäso, čerstvé ryby, ovocie aj zelenina alebo syry či sójové produkty.

Domáce lokálne Vianoce

Vianoce na našich stoloch teda môžu byť naozaj kvalitné, lokálne a zároveň s pocitom, že títo ľudia tu budú pre nás aj naďalej. Vo vianočnej ponuke Sveta Bedničiek nájdete napríklad hotové domáce medovníkové cesto priamo z Kremnice, múky slovenského pôvodu alebo poctivé džemy či voňavé koreniny, ktoré dodajú vašej domácnosti tú správnu sviatočnú atmosféru. Okrem toho majú aj vyše 200 tipov na drobné jedlé vianočné darčeky či prírodnú kozmetiku od miestnych výrobcov.

Širokú ponuku slovenských výrobkov prinesú priamo ku vám domov ešte pred Vianocami v Bratislave a okolí, na Záhorí, v Banskej Bystrici a Zvolene a okolí, v Žiari nad Hronom, Novej Bani, Trenčíne a časti okolia, ale aj v Nitre, Trnave, Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom alebo v Žiline.

Po novom roku sa na dovoz obľúbených bedničiek môžete tešiť z kútov celého Slovenska. Navštívte oficiálnu stránku Svet Bedničiek, kde sa dozviete viac a kde nakúpite všetko online z pohodlia vašich domovov.