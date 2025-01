Na niečo také nie sú diváci Dunaja, k vašim službám pripravení. Čaká ich zvrat, ktorý všetko ešte viac zamotá

Deviata séria dobového seriálu začala skutočne zhurta a diváci zatiaľ nemali možnosť vydýchnuť si. Dej skomplikovali nové postavy, pričom Milan sa postaral o napätie medzi sestrami Valentovými, hoci zatiaľ si vážnosť situácie uvedomuje len jedna z nich. Ďalšia nová postava – Lukáš – má zas zálusk na Kláru a plánuje ju skrotiť.

Zatiaľ boli odvysielané len tri epizódy z deviatej série Dunaja, k vašim službám, no stihlo sa počas nich toho stať toľko, že diváci netušia, na čo zamerať svoju pozornosť skôr. Eva sa stala majiteľkou kabaretu aj penziónu, Lena odišla do Berlína, Thomas sa pobil v ringu, Lukáš uzavrel stávku s Klausom o tom, či sa mu podarí skrotiť Kláru a Holubec sa plánuje zbaviť Kučerovcov. Situácia sa však ešte viac vyostrí a nebude to trvať dlho.

Má plán

Medzi Kučerovcami a Holubcom sú už dlhšie napäté vzťahy. Navyše, skôr ako na rodinné záležitosti, sa Holubec na vzťah s nimi díva ako na obchodnú príležitosť a snaží sa získať čoraz väčšiu moc v obchodnom dome Dunaj. V minulej sérii sa na to napríklad snažil využiť Júliu, ktorá hrala, že je mamou syna zosnulého Petra Kučeru. Petrovo meno pritom v seriáli nezaznelo poslednýkrát.

Ako vyplýva z ukážky, u Kučerovcov bude poriadne dusno. Holubec sa totiž rozhodol upozorniť na to, že Peter nezomrel len tak náhodou, ale bol zapletený do odboja. Nie je to pritom tak dávno, ako Kláru uisťoval, že s Petrovou smrťou nemal nič spoločné a mal ho úprimné rád. Zdá sa však, že všetky priaznivé emócie sú zabudnuté.

Holubec sa túto sériu snaží Kučerovcov úplne vyšachovať z Dunaja a zdá sa, že sa mu to aj podarí. Nie však tak, ako dúfal. V popise k piatej epizóde, ako uvádza ČSFD, sa totiž píše: „Kučerovci postupne zisťujú, aké zásadné zmeny ich v živote a životnom štandarde čakajú, čo prináša mnohé vypäté situácie… Milan rozvíja svoj rafinovaný plán. Vilma sa rozhoduje ohľadne svojej budúcnosti. Lukáš verí v úspech svojej stávky a Holubca čaká veľmi nepríjemné prekvapenie, no ešte väčší šok zažije Šarlota.“

Popis k šiestej následne prezrádza, že Dunaj bude mať nového spolumajiteľa. Ten k siedmej zas sľubuje Holubcovi ďalšie nepríjemné prekvapenie. Zdá sa tak, že si nového spolumajiteľa nevyberie sám a na svoj plán proti Kučerovcom nakoniec doplatí aj on sám.