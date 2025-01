Zlé správy pre fanúšikov Farmy: Zdá sa, že sa tešili predčasne, špekulácie sa nepotvrdili a dôvod je jasný

Napriek tomu, že bolo odvysielaných už viac ako pätnásť sérií tejto šou, diváci ju stále s odhodlaním sledujú a dokonca sa neskôr zaujímajú aj o životy jednotlivých farmárov. Ide tak o atraktívnu reláciu a nie div, že by jej fanúšikovia uvítali, ak by sa vysielala aj častejšie ako raz do roka.

Ako sme vás informovali v článku, o zimnej verzii Farmy sa špekuluje už dlhšie. Prvýkrát tento nápad padol v roku 2022, keď šou dosiahla rekordnú sledovanosť a ukázala tak tvorcom, že má potenciál byť vysielaná častejšie. Odvtedy sa však s týmto nápadom nepohli vpred a ostal len v rovine špekulácií.

Tešili sa predčasne

Keďže kasting na novú sériu Farmy začal skôr ako zvyčajne, rýchlo sa začali špekulácie o tom, prečo je to tak. Moderátor Marek Fašiang totiž lákal ľudí, aby sa prihlásili do ďalšej série Farmy počas toho, ako stále prebiehala tá predošlá. V posledných epizódach zaznel jeho hlas s výzvou: „Myslíš si, že to zvládneš lepšie? Prihlás sa do Farmy 17.“

Začali sa tak dohady o tom, či Markíza nechystá zimnú verziu Farmy, ktorá by mohla byť odvysielaná začiatkom tohto roka. Ako totiž informuje portál Mediaboom, v tomto období za ňu televízia nemá náhradný program. Neskôr totiž jej vysielací čas dostane Ruža pre nevestu a v súčasnosti sa chystá ďalšia séria Let’s Dance, no zatiaľ patria večery v televízii len seriálom.

„Nikdy nezabudnem, ako sme sa rozprávali o zimnej Farme, či je to vôbec bezpečné a či je možné v takých podmienkach a v chladnom počasí ‘prežiť‘. Nakoniec sa to ukázalo ako dobrý nápad a skončilo to veľmi dobre. Momentálne však nad tým neuvažujeme, keďže Farma má svoje tradičné miesto v jesennej štruktúre, ale do budúcnosti to nevylučujeme,“ povedala programová riaditeľka Markízy Silvia Majeská pre portál Mediálne ešte v minulom roku.

Zdá sa však, že sa odvtedy nič nezmenilo a je nepravdepodobné, aby diváci tento rok dostali až dve nové série Farmy.