Na Netflixe pribudlo pokračovanie Dahmera: Ľudia sú z novej série seriálu Monštrum hotoví, musíte si ju pozrieť

Seriál Monštrum si pred časom získal nemálo pozornosti, v prvej sérii vyobrazil nechutné vyčíňanie Jeffreyho Dahmera. Na Netflixe ale pred niekoľkými dňami pribudla druhá séria, v ktorej sa viac dozviete o ohavnom zločine bratov Menendezovcov.

Na brutálny prípad nemá žalúdok každý

Ak ste sa nevedeli odtrhnúť od epizód o Dahmerovi, vedzte, že to bol len začiatok. The Lyle and Erik Menendez Story (Monštrum – Príbeh Lylea a Erika Menendezovcov) vás podľa Netflixu celkom pohltí. Druhá séria seriálu Monštrum sa zaoberá ďalším brutálnym kriminálnym prípadom, ktorý otriasol svetom.

Rozpráva príbeh dvoch bratov, ktorí 20. augusta 1989 zabili svojich vlastných rodičov, a udalostí, ktoré brutálne vraždy sprevádzali. Bratia boli napokon usvedčení z vraždy prvého stupňa a odsúdení na doživotie. Počas súdneho procesu tvrdili, že rodičov chladnokrvne zavraždili preto, lebo ich roky týrali a fyzicky, ale aj psychicky zneužívali. Pravdepodobnejšie ale je, že sa len chceli dostať k rodinnému majetku. Aby toho nebolo málo, zdalo sa, že napriek ohavnosti toho, čo vykonali, si bratia pozornosť médií nesmierne užívali.

Prekoná Dahmera?

Prvá séria o Jeffreym Dahmerovi lámala rekordy. Čoraz viac pozornosti si ale získava aj druhá séria. Na Netflixe sa veľmi rýchlo zaradila medzi najsledovanejšie seriály. Na ČSFD má momentálne hodnotenie 80 %. Na IMDb si druhá séria zatiaľ získala 7,9 hviezdičky z 10.

Ľudia nešetria slovami chvály. Niektorí sa vyjadrili, že už teraz sa nevedia dočkať ďalšieho pokračovania seriálu. Iní chvália skvelé herecké výkony. Nájdu sa ľudia, pre ktorých je takéto vyobrazenie brutálneho zločinu jednoducho priveľa a nemajú žalúdok na to, aby seriál pozerali. Kritizujú ho však aj takí, ktorým vyobrazovanie násilia síce neprekáža, no na Dahmera podľa nich pokračovanie jednoducho nemá.