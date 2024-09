Ak ste tento seriál na Netflixe ešte nevideli, robíte chybu: Ľudia ho milujú, patrí medzi tie najsledovanejšie

Seriálovému rebríčku na Netflixe v súčasnosti kraľuje pokračovanie Emily in Paris, ale aj novinka v hlavnej úlohe s Nicole Kidman The Perfect Couple (Svadba roka). Medzi tie najsledovanejšie počiny ale momentálne patrí aj juhokórejský seriál Love Next Door.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa dozvedáme z webu Decider, v seriálovej novinke na Netflixe Love Next Door (Láska od sousedů) od tvorcov Yu Je-won a Shin Ha-eun sú hlavnými postavami dvaja atraktívni mladí ľudia, ktorí ako poslední prichádzajú na to, že k sebe patria. Poznajú sa už od detstva, ich matky ich dokonca kúpali v jednej vani. Ich minulosť je poprepletaná do takej miery, že pre ňu dvojica nevidí to, čo majú priamo pred sebou.

Ľudia ho milujú

Samozrejme, nebola by to skutočná romantická komédia bez toho, aby sa do všetkého neplietli matky hlavných postáv. A nechýbajú ani tajomstvá, ktoré pred sebou postavy ukrývajú. Seriál má v súčasnosti zatiaľ celkom priaznivé hodnotenia. Na ČSFD má 72 % a na IMDb si získal 8,4 hviezdičky z 10.

Slovami chvály nešetria ani ľudia na sociálnych sieťach. Niektorí hovoria, že seriál je dokonalá oddychovka, pri ktorej na chvíľu vypnete. Iným sa páči herecké obsadenie. Práve to ale niektorí kritizujú. Podľa niektorých komentárov hlavným postavám chýba chémia.

V konečnom dôsledku sa ale väčšina ľudí zhoduje na tom, že nič nepokazíte, ak si seriál vo voľnom čase pozriete. Vraj to naozaj stojí za to.