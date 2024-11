Na južnom póle sídli Klub 300: Ak by ste sa sem chceli dostať, musíte prejsť nahí brutálnym testom, nedá ho každý

Už pri zmienke o južnom póle je hádam každému jasné, že je reč o poriadnej zime. To ale nebráni odvážlivcom, aby sa pokúsili dostať do Klubu 300. Nepodarí sa to každému, podmienky sú brutálne.

Nezvládne to každý

Ako informuje Atlas Obscura, do najexkluzívnejšieho klubu na svete – Klubu 300, sa dostanú len tí najodvážnejší a najodolnejší. Musia totiž zvládnuť v krátkom čase teplotný rozdiel približne 150 °C. Aby sa obyvatelia Amundsenovej-Scottovej stanice na južnom póle, kde počas najmrazivejších dní klesá vonkajšia teplota aj pod -80 stupňov, mohli stať členmi elitného klubu 300, musia ísť donaha.

Kto sa chce stať členom klubu, musí sa najprv na 10 minút poriadne ohriať v saune rozpálenej na 93 °C. Zo sauny je potrebné primeraným tempom (bežať je pre ľadový vzduch nebezpečné) a len v topánkach prejsť k špeciálnemu ceremoniálnemu miestu, ktoré je od sauny vzdialené desiatky metrov. Následne sa vracia naspäť do sauny, kde sa opäť ohreje nielen zvonku, ale aj zvnútra trochou alkoholu. Jeden z členov klubu sa podľa Reuters vyjadril, že je to akoby vás niekto udieral tenisovou raketou plnou ľadových ihiel.

Absurdná, no obľúbená tradícia

Je to nezvyčajná tradícia, ktorá sa spája s vysokým rizikom omrzlín na pomerne citlivých miestach, ktoré človek bežne neodhaľuje. Podľa Reuters sa neodporúča mať na sebe spodnú bielizeň. Tá totiž v saune zvlhne a v následnom mraze nepríjemne primrzne na miesta, kde to človek naozaj nechce. Odporúča sa však pokrývka úst a nosa.

Ceremónia sa koná len v dni, kedy teplota klesne pod -73 °C. Možní budúci členovia klubu sa musia vopred riadne pripraviť. Udalosť sledujú nemálo odetí kolegovia, aby včas zasiahli, ak by to bolo potrebné. Môže sa zdať, že ceremónia zahŕňajúca nahých vedcov pobiehajúcich po južnom póle je absurdná, no patrí medzi vskutku obľúbené. Teplota pod spomínanú hranicu klesne len niekoľkokrát do roka, a aj to len na chvíľu. Naozaj je to teda špeciálna príležitosť.