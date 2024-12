Na jedlo minú takmer 500 eur týždenne, riskujú omrzliny: Takto žijú ľudia na jednom z najodľahlejších miest na svete

Silné mrazy, ľadový oceán a nehostinná tundra, to nie je život, o akom mnohí snívajú. Aljašský Utqiagvik ale mnohí považujú za svoj domov a nemenili by za nič na svete. A to napriek tomu, že všetko je tu niekoľkonásobne drahšie a aby prežili, musia sa spoliehať na lov veľrýb.

Obyvatelia žijú časť roka v krutej zime a tme

Skupinka dobrodruhov známa na YouTube vďaka kanálu Yes Theory sa vybrala navštíviť najsevernejšiu osídlenú oblasť v Amerike. Hovorí sa o nej, že zároveň patrí medzi najizolovanejšie. Vďaka tomu, ako je blízko k severnému pólu, sa aljašskému Utqiagviku podľa webu The Travel občas hovorí aj „vrchol sveta“. Patrí medzi oblasti, kde časť roka slnko vôbec nezapadá, ďalšiu časť zas obyvatelia žijú v neustálej temnote. Celoročne tu žije približne 4 000 ľudí.

Dostať sa sem nie je také jednoduché, nevedú sem žiadne oficiálne cesty, píše Travel Alaska. Dostanete sa sem len letecky napríklad z Anchorage. Ak sa chcete pohybovať po meste, ideálne je vypožičať si auto. Miestni sa ale neraz pohybujú za pomoci psích záprahov, či snežných skútrov. Krutá zima, kedy teplota klesá aj na -30 °C či polárne medvede túlajúce sa ulicami mesta, sú pre návštevníkov šokujúce, domáci si však zvykli. Ostať vonku dlhšie ako niekoľko minút je nebezpečné, obyvatelia sa ale naučili, ako sa vyhnúť omrzlinám.

Za džús zaplatíte 24 eur

Aj nákup v supermarkete tu však dokáže byť nevídaným zážitkom. Ako píše The Travel, vzhľadom na to, že tovar je nutné dovážať z veľkej diaľky, odráža sa to aj na cene. Plechovka kávy stojí takmer 22 dolárov (takmer 21 eur), fľaša pomarančového džúsu stojí 25 dolárov (takmer 24 eur) a obyčajný dezodorant vyjde aj na 17 dolárov (viac ako 16 eur). Rodiny tu bežne minú 500 dolárov (vyše 476 eur) týždenne len na jedlo. Vysokým cenám sú však prispôsobené aj platy. Dovezené potraviny musia byť občas vyhodené, zničí ich totiž mráz ešte počas dovozu, píše Business Insider.

Ľudia si tu nemôžu dopestovať plodiny, neraz sa tak okrem jedla zo supermarketu musia spoliehať na to, čo ulovia, konzumujú napríklad mäso z mrožov či veľrýb. Za lahôdku je považované napríklad surové veľrybie mäso a tuk namočené v soli. Takmer všetci sa v Utqiagviku navzájom poznajú a vždy sú pripravení pomôcť si navzájom a podeliť sa o to, čo majú.

Problémom je však temnota a zima, ktoré neraz môžu ľudí dohnať k depresii. Policajtom často ľudia volajú len preto, aby sa opýtali, aký je vôbec práve deň. V ťažkých podmienkach nejeden človek podľahne závislosti od alkoholu či iných látok.