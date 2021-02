Na internet unikol oficiálny názov Matrixu 4. Tvorcovia budú pokračovať v nastavenom trende

Premiéry očakávaného nového pokračovania kultovej trilógie Matrix sa dočkáme koncom tohto roka, no o čom film bude, sa zatiaľ veľa nevie. Štvrtý Matrix je aktuálne v štádiu postprodukcie a celá výroba filmu aj naďalej pokračuje v absolútnom utajení. Zdá sa však, že produkčnému tímu sa nie všetko poradí utajiť.

Najväčšou záhadou projektu Matrix 4 aj naďalej zostáva jeho dej. Fanúšikov kultovej série zaujíma, o čom nový film bude, keďže tretí diel série s názvom Matrix Revolutions dal celej trilógii plnohodnotný koniec. Diskusie fanúšikov naprieč internetom vydávajú rôzne dohady, či sa však ukážu ako pravdivé, uvidíme až 22. decembra 2021, kedy by snímka mala doraziť do kín (a v rovnaký deň aj na streamovaciu platformu HBO Max).

No aj keď dej stále zostáva záhadou, fanúšikovia dostali vďaka nepozornosti hairstylistky filmu Shuniky Terry aspoň malý spoiler z chystaného štvrtého Matrixu. Tá na svojom Instagrame totiž omylom mala zverejniť fotografiu s ďakovacou pohľadnicou, kde sa oficiálny názov štvrtého filmu objavuje, píše web Unilad.

Matrix Reloaded, Matrix Revolutions…

Celá vec sa najskôr objavila na sociálnej sieti Reddit. Tu užívateľ s menom vesuveusmxo zverejnil informáciu o tom, že instagramový účet love_lana_wachowski zdieľal v sekcii Príbehy fotografiu s ďakovnou pohľadnicou, ktorú režisérka Lana Wachowski poslala členom svojho tímu. A práve na nej sa objavuje zrejme oficiálny názov štvrtého Matrixu.

Samozrejme, všetky dôkazy po prevalení z internetov zmizli, vďaka šikovnosti niektorých užívateľov na Instagrame aj Reddite sa dôkazy zachovali – štvrtý diel kultovej sci-fi série sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou bude volať Matrix Ressurections.

Tieto informácie však treba brať s rezervou, keďže tvorcovia a ani štúdio Warner Bros. zatiaľ nič oficiálne nepotvrdili. Vzhľadom na to, že fotografiu na svojom Instargame zverejnila členka tímu, ktorá sa podieľala na vizáži (nielen) hlavných hrdinov, však možno predpokladať, že ide o skutočnosť a štvrtý Matrix zachová postupnosť pri podnázvoch filmov. Po Matrix Reloaded a Matrix Revolutions tak príde Matrix Resurrections, čo by tiež mohlo značiť akési oživenie celej série. Už od oznámenia výroby štvorky sa totiž hovorí o tom, že práve tá by mohla byť štartovacím filmom novej trilógie.

Či tak napokon aj bude, sa dozvieme po premiére. Viac o štvrtom Matrixe sa dozviete aj v našich predchádzajúcich článkoch. Nájdete ich v tejto sekcii.