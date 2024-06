Návrat premiéra sa odkladá, Kaliňák prezradil, kedy to bude. Lex atentát zavádza výhody pre koalíciu, tvrdí Šimečka

Na predsedu vlády Roberta Fica strieľal 15. mája v Handlovej 71-ročný muž. Od toho momentu zdravotníci bojovali o premiérov život v banskobystrickej nemocnici, aktuálne je už v Bratislave a rehabilituje. Správ o jeho návrate už zaznelo niekoľko, najnovšie šéf obrany tvrdí, že Fico by sa mohol naplno vrátiť na konci augusta.

Robert Kaliňák v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že premiér absolvuje intenzívnu rehabilitáciu, ktorá je podľa neho na dobrej ceste.

„Ja predpokladám, že sa minimálne buď objaví alebo urobí verejné vyhlásenie popri tom videu a postupne v priebehu toho júla až augusta sa bude vracať do pracovného procesu a v auguste už by sme ho tu mohli mať, tak uvidíme,“ povedal Kaliňák.

Šimečka oponuje

V relácii okrem zdravotného stavu premiéra prišlo aj na tému lex atentát. Ten reaguje na udalosť v Handlovej. Okrem toho, že mení pravidlá protestov, za istých podmienok zabezpečuje doživotnú rentu expremiérom alebo ochranku. Kaliňák uviedol, že bude trvať na prijatí zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku by sa však mal lex atentát napísať tak, aby sa nedal zneužívať. Podľa neho neexistuje súvislosť medzi doživotnou rentou pre premiéra a ochranou či bezpečnosťou ústavných činiteľov. „Lex atentát rieši všetko možné, len nie atentát,“ povedal.

Dodal, že nerozumie tomu, prečo je nutné mesiac po atentáte prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní, ktorý zavádza doživotnú rentu predsedu vlády.

„Podľa mňa iba zneužívate atentát, aby ste si zasa zariadili nejaké výhody pre seba.“

„Myslím si, že je to o tom, že poskytujete dlhoročným politikom, ktorí v krajine niečo odviedli, bezpečnostnú záruku v tom, že ich nemusíte tlačiť do toho, aby prichádzali do kritických situácií,“ odvetil Kaliňák.