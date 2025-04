Mysleli si, že vedia, ako sa bude vyvíjať zápletka v seriáli, no mýlili sa. Divákov Sľubu čaká ďalšie sklamanie

Situácia v seriáli Sľub sa neustále komplikuje, a to až do takej miery, že sa diváci sťažovali na to, ako televízia zobrazuje toto obdobie len z negatívnej stránky, o čom sme vás informovali v článku. Sľub je totiž zasadený do 80. rokov – obdobia, keď niektoré pravidlá fungovali inak. Svoje by o tom vedeli rozprávať postavy z rodiny Roháčovcov.

Tak ako je v Dunaji, k vašim službám Holubec, v seriáli Sľub úlohu najzákernejšej postavy predstavuje Roháč, ktorý sa nebojí zneužiť svoju právomoc a neboja sa ho len zločinci, ale tiež jeho vlastná rodina. Obzvlášť potom, ako zatkol svoju bývalú manželku a teraz vychováva ich deti s novou partnerkou. Nie je pritom jediný moment, kedy by z ich domácnosti nebol počuť krik a cítiť strach.

Dúfali, že sa zachráni

Potom, ako Roháč zistil, že to Hana vykradla lahôdky, bolo hneď jasné, že udalosti naberú rýchly spád a dôjde k najhoršiemu. Nielenže prišla o deti, no nájsť niekoho, kto sa postaví na jej stranu a pomôže jej, sa zdalo takmer nemožné. Nakoniec však získala nielen skvelého právnika, ale tiež svedka na svoju stranu. Nie div, že si diváci mysleli, že všetko sa obráti na dobré a ona sa dostane z basy von k svojim deťom.

„Dobrý právnik ju z toho dostane nanajvýš s podmienkou.“ „Právnik urobí všetko preto, aby dostala podmienku.“ „Myslím si, že ju právnik dostane na slobodu.“ – písali diváci v komentároch ešte predtým, než zaznel rozsudok. Potom však prišli zlé správy v podobe trestu a Hana dostala 6 mesiacov bezpodmienečne.

Diváci tak ostali patrične sklamaní a svoje emócie opäť vyjadrili v komentároch. Napríklad: „Myslela som, že sa to pre ňu skončí inak!!!“ Ďalšia diváčka zas odkázala: „Ona nech ide von a on do basy – neplatí alimenty a vydýchne si aj druhá manželka.“ Tretia sa pridala: „Mohli by konečne klepnúť po prstoch tomu jej bývalému, robí si, čo chce.“

A hoci Hana dostala len šesť mesiacov, divákom sa to zdá neférové. To však ešte nevedia, že si nakoniec pravdepodobne odsedí ešte dlhšie, keďže popis k 65. epizóde, ktorá bude odvysielaná tesne pre veľkonočnými sviatkami, podľa portálu ČSFD prezrádza: „Andrej sa dozvie, že Hana nekradla iba raz.“