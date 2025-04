Seriál Sľub čelí sťažnostiam zo strany divákov. Prekáža im, ako sú niektoré veci prezentované, to však nie je všetko

V piatok, 4. apríla 2025, sa na obrazovkách televízie Markíza stal seriál Sľub v hlavnej, obchodne podstatnej cieľovej skupine 14 až 56, jednoznačne najsledovanejším programom dňa v rámci celého trhu a zároveň dosiahol doposiaľ absolútne najvyšší trhový podel. Seriál si zaplo až 533-tisíc divákov, no ako sa ukázalo, neboli medzi nimi len fanúšikovia, ale tiež kritici.

Nie je to prvý a pravdepodobne ani poslednýkrát, čo sa diváci obľúbeného seriálu zasadeného do 80. rokov sťažujú. Nedávno sa za hlavu chytali ženy, keď upozornili na to, že predstierané varenie a pečenie je v Sľube dokonca až komické. Predtým to zas bola skupina divákov, ktorej prekážalo, že je možné, aby niekto neplatil výživné. Niečo také sa totiž podľa nich v tomto období stať nemohlo a podobnú výčitku majú diváci aj teraz.

Vraj nesprávne vykresľujú dané obdobie

Posledné dni sú diváci Sľubu ako na horskej dráhe. Vždy, keď to vyzerá, že bude lepšie, sa niečo pokazí. Nehovoriac o tom, že Igor skoro zistil Zuzanine tajomstvo, ktoré mu takmer prezradila sociálna pracovníčka v jeho ordinácii. K tomu však nakoniec nedošlo a on tak stále netuší, že je Zuzana vydatá. Aké tajomstvo naopak prasklo, je to, kto vykradol kasu. Hanu odhalil jej bývalý manžel a sám sa rozhodol postarať o to, aby za tento prečin pykala. To sa však nepozdáva divákom.

„Nikdy, v tom čase a ani teraz, nesmel vyšetrovať rodinný príslušník. Úplná hlúposť. A kde je prokurátor? Absolútne nezmyselná „kravina“. Ten, kto píše tento scenár, by sa mal zamyslieť,“ upozornil niekto v komentároch. „Za socializmu neexistovalo, aby bral exmanžel do väzby svoju exmanželku,“ súhlasila diváčka.

Následne sa však spustila oveľa väčšia kritika, počnúc miernym komentárom ako „Trošku preháňajú.“ až k „Prosím vás, vymeňte scenáristov.“ Ľudia totiž tvrdili, že niektoré udalosti v seriáli sú pritiahnuté za vlasy a takto by sa stať nemohli. „Táto zápletka je taká neskutočná, že by som ju ani nechcela hrať, keby som bola herečkou,“ odkázala napríklad diváčka.

Príslušníka Roháča navyše mnohí označovali za policajta, sudcu, či dokonca písali, že čakajú, kedy začne vyšetrovať aj vraždy, keďže sa im zdá, že má až prílišnú právomoc. „Takéto praktiky boli na polícii ojedinelé, a ak áno, tak dotyčný rýchlo skončil,“ upozornil divák.