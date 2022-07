Muža z vraždy usvedčil duch, poznal presné detaily: Brutálny prípad bol vyriešený vďaka „zjaveniu zo záhrobia“

Naša história si pamätá množstvo najšialenejších a najkontroverznejších kriminálnych prípadov, ktorým je niekedy problém čo i len uveriť. Tento je šokujúci tým, že ho pomohol vyriešiť duch. Nech to znie akokoľvek bláznivo, vrah sa trestu dočkal práve vďaka „zásahu nadprirodzena“, informuje Unilad. Dnes by sme pravdepodobne ale potrebovali iné vysvetlenie.

Konkrétne hovoríme o prípade, pri ktorom manžel zavraždil svoju ženu. A takmer by mu to aj prešlo, keby ho neusvedčil duch.

Zamaskoval stopy po vražde, takmer mu prešla

Zona Shue sa stala obeťou svojho manžela, ktorý stihol upraviť a zamaskovať dôkazy svojho činu. Jej telo objavil poslíček 23. januára 1897 ležiace na podlahe pod schodiskom. Okamžite zavolal pomoc. Kým ale prišla, jej manžel, Edward Stribling Shue, stihol telo presunúť do postele a prezliecť ju do šiat, ktoré prekryli stopy po dusení na krku.

Jej mame sa to nezdalo

Tu je nutné zdôrazniť, že koncom 19. storočia boli praktiky overovania príčin úmrtia iné, než aké sú dnes. Lekár telo iba obhliadol a po tom, ako začal byť Edward nepríjemný, situáciu uzavrel s tým, že Zona prišla o život bez ďalšieho zavinenia, a teda prirodzenou smrťou.

Bola pochovaná a zdalo sa, že tento brutálny čin Edwardovi prejde bez povšimnutia. No jej mame Mary to nedalo spávať. A tu prichádza práve historka s duchovným zjavením, kvôli ktorému bol nakoniec prípad poriadne prešetrený.

Zjavil sa jej duch mŕtvej dcéry a povedal jej, ako zomrela

Mary tvrdila, že sa jej zjavil duch samotnej Zony, ktorý prezradil, čo sa v osudnú noc skutočne stalo. Mary poznala detaily o tom, že príčinou jej smrti bolo udusenie a dokonca aj konkrétne miesto, kde Zone Edward zlomil krk. Vedela, že tomuto útoku najprv predchádzala manželská hádka, pri ktorej sa Edward neovládol. Dodnes sa bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia spomína práve tento príbeh, po ktorom bolo telo dievčaťa exhumované a ukázalo sa, že to, čo hovorí Mary, je pravda.

Edward bol usvedčený z jej zabitia a dokonca sa zistilo, že podobný osud stretol aj jeho predchádzajúcu manželku. Mary pred súdom hovorila práve o duchovi, ktorý jej tieto informácie povedal. Ako je to možné, nevieme. No Edward bol skutočne odsúdený po svedectve ducha. Ako dodáva Unilad, ide o jediný známy prípad z našej histórie, pri ktorom bol niekto potrestaný po výpovedi „ducha“. Keby sa podobné svedectvo objavilo dnes, asi by vzbudzovalo viac otázok a určite by mnohým prišlo zvláštne, odkiaľ Mary pozná presnú príčinu a priebeh smrti svojej dcéry.