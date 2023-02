Muž zatajil rodine miliónovú výhru v lotérii: Nahnevaná manželka sa s ním rozviedla a vysúdila veľkú časť peňazí

Muž z Číny vyhral v minulom roku hodnotnú čiastku peňazí. Miesto radovania sa však rozhodol, že svoj úspech zatají a nepodelí sa oň ani s najbližšou rodinou. To bol pôvodný plán, ktorý napokon skončil rozvodom a presunutím veľkej časti výhry na účet exmanželky, píše Unilad.

Len pred pár dňami sme informovali o mužovi zo Spojených štátov amerických, ktorý celú výhru v lotérii venoval na charitu a požiadal o anonymitu. Bez zverejnenia identity ostal aj istý muž z Číny, ktorého médiá označili ako „Pán Li“. S tým rozdielom, že tento pán o svojej výhre nie že neinformoval rodinu a blízkych, ale odmietol to povedať aj vlastnej manželke.

Od výhry sa však veľa zmenilo. Aj keď to maskovaný muž odmietal priznať rodine z dôvodu, aby sa nestali lenivými a nebrali peniaze v živote ako samozrejmosť, rodina a najmä manželka to vzala z opačného konca. Po tom, čo zistila, že jej manžel sa stal výhercom sumy 1,12 milióna eur, no nepovedal jej to, rozhodla sa s ním rozviesť.

Rozvod a delenie majetku ho pripravilo o balík peňazí

Súd jej v žiadosti o rozvod manželstva vyhovel, no len v tej chvíli sa začali riešiť veci ako rozdelenie majetku. Spoločne nadobudnuté vlastníctvo čínskeho páru totiž ešte v čase manželstva enormne narástlo, najmä po veľkej výhre v lotérii.

V procese rozvodu úrady nariadili, že z danej astronomickej výhry musí pán Zhou zaplatiť svojej dnes už exmanželke 1/3 z výhry, teda približne 330-tisíc eur. Podľa tamojších médií sa proti rozhodnutiu súdu ani jeden z dvojice neodvolal. Pán Zhou, ktorý neskôr aj kvôli súdnym procesom odkryl svoje meno, tak ochotne zaplatil exmanželke Li súdom stanovenú čiastku.

Ak by to netajil, celé to mohlo skončiť inak

Po zdanení výhry a rozdelení majetku tak Číňanovi ostalo niečo vyše 500-tisíc eur, čo určite nie je málo, no pri predstave, že ak by sa nerozhodol svoj úspech v lotérii zatajiť, si dnes mohol manželský pár užívať takmer dvojnásobok tejto hodnoty.

Pán Zhou však v poslednej dobe neinformoval, koľko z pôvodnej výhry mu ešte na účte ostalo. Je možné, že s tým bude narábať poctivo a zodpovedne ako mnohí pred ním, alebo sa výhry zbaví rýchlo bez väčšieho zmyslu, ako napríklad Michael Carroll.