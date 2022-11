Muž zatajil rodine, že vyhral 30 miliónov: Nechce, aby zleniveli, po jackpot si prišiel v rozprávkovom kostýme

Vyhrať v lotérii desiatky miliónov eur a udržať to v tajnosti chce riadnu dávku odvahy a sebazaprenia. Mužovi z Číny sa to však zatiaľ darí, pričom toto veľké tajomstvo vymyslel najmä z dôvodu, aby jeho rodina automaticky nezlenivela.

Pre bežných pracujúcich ľudí je obrovská výhra v lotérii mnohokrát len snom, ktorý sa možno nikdy nesplní. Nájdu sa však aj šťastlivci, ktorí zrazu získajú desiatky miliónov a následne nevedia, ako sa k výhre postaviť. Poznáme prípady ako Michael Carroll, ktorý výhru minul na drogy a ženy, no nedávno sme písali aj o Neilovi Trotterovi, ktorého mala výhra 125 miliónov eur unudiť.

Ako píše Daily Mail, podobne ako Trotter sa pred týždňom zachoval aj istý Číňan, ktorý po zisku 30 miliónov eur zvolil pomerne netradičnú taktiku. Aj keď chcú niekedy ľudia utajiť veľkú výhru pred zrakom verejnosti či susedov, väčšinou sa s tým pochvália aspoň v rámci rodinného kruhu. „Pán Li“ sa však rozhodol, že o tom nepovie nikomu.

Nechce, aby jeho rodina zlenivela

Maskovaný muž si prišiel pre svoju výhru v juhočínskej provincii Kuang-si v žltej maske rozprávkovej postavičky, aby utajil svoju identitu. Nie však pred kamerami či nepriateľmi, ale pred vlastnou rodinou. Šťastný výherca mal podľa vlastných slov strach, že jeho manželka a dieťa by sa automaticky po tom vzdali všetkých životných cieľov.

„Nepovedal som to svojej žene a dieťaťu zo strachu, že by boli príliš spokojní a uvoľnení. V budúcnosti by tak nemuseli chcieť pracovať, alebo si ísť za svojím cieľom. Doslova by mohlo veľmi zlenivieť,“ cituje Daily Mail slová muža, ktorý si na ceremóniu odovzdávania vymyslel pseudonym „Pán Li“. O výhre sa dozvedel v piatok 21. októbra, pričom nasledujúci víkend strávil celý čas v hotelovej izbe, aby svoj životný tiket nestratil a neriskoval, že sa ním niečo stane.

Na takúto výhru čakal viac ako 10 rokov

Lístky do lotérie si kupuje cez 10 rokov, no toto je prvýkrát, čo sa mu podarilo získať väčší obnos peňazí. Zatiaľ nie je známe, kedy a či vôbec svojej žene a dieťaťu povie, že sú z nich milionári. Prvú časť peňazí však dokázal aj napriek anonymite minúť, keď približne 70-tisíc eur daroval na charitu.

„Pán Li“ dodal, že neľutuje ani jeden zakúpený tiket, keďže aj po zdanení vo výške 20 % mu z výhry ostáva 24 miliónov eur. „Mojej rodine bolo vždy ukradnuté, že kupujem tikety a skúšam šťastie. Pre mňa bolo písanie čísel na lístok akýmsi svetielkom nádeje do budúcnosti,“ dodal muž, ktorého najbližšia rodina ani nevie o tom, že sú milionári.