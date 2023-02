V lotérii vyhral poriadny balík peňazí: To, čo sa následne rozhodol urobiť so svojou výhrou, by spravil iba málokto

Výhra v lotérii mení výhercom životy. Či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, dianie okolo nich sa okamžite po zisku značnej sumy peňazí otočí naruby. Podobne to bolo aj v prípade muža zo Spojených štátov amerických, ktorý sa s výhrou rozhodol spraviť naozaj netradičný ťah, píše Unilad.

O masívnych výhrach v lotérii informujeme pomerne často. Aj keď ide vždy o značnú čiastku peňazí, ktorých hodnota sa pohybuje od niekoľkých stoviek tisíc až po stovky miliónov eur, príbehy jednotlivých výhercov sú v drvivej väčšine riadne odlišné.

Niekto si výhru užije extrémne rýchlo a kvôli neuváženým krokom je čoskoro opäť na mizine. Iného zas astronomická suma unudí a potom sú tu takí, ako nemenovaný muž z Južnej Karolíny. Ten sa pred mesiacom stal v súťaži Powerball výhercom sumy 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte necelých 140-tisíc eur.

Mohol vyhrať stovky miliónov, ušlo mu 1 číslo

Januárový výherca minul hlavnú výhru len o 1 číslo na tikete, pričom odmena bola v tom prípade až 387 miliónov eur. Väčšina ľudí, ktorí by sa dostali k výhre v hodnote nad 100-tisíc, by ihneď kula plány, ako získané peniaze investujú. Niekto by zvolil investíciu, iný zas opravu domu, cestovanie či kúpu vysneného auta. Nie však muž, ktorý sa rozhodol ostať v anonymite a celú výhru venoval na charitu.

Ako píše Unilad, z výhernej sumy sa odráta len 1 500 dolárov, ktoré si ako províziu ráta predajné miesto v meste Greenville v Južnej Karolíne. Zvyšok peňazí tak poputuje, respektíve už pravdepodobne poputovalo, na podporu charity.

Nech sa už peniaze dostali ku ktorejkoľvek organizácii, určite to bude pre nich veľká pomoc. Navyše, v tomto prípade nebude výherca platiť ani daň, ktorá sa nevzťahuje na výhru v prípade, že ju daný človek ďalej podaruje.

Niektorí to nepovedia ani vlastnej rodine

Síce suma 140-tisíc eur nepatrí k najväčším výhram v histórii, no aj tento obnos by mohol výrazne ovplyvniť život výhercu, najmä teda správanie ľudí v jeho okolí a blízkosti. Niekedy to zájde až do takých extrémov, že o výhre ľudia nikomu nepovedia, v niektorých prípadoch ani svojej vlastnej rodine.

Tento prípad sa teda skončil tak, že výherca ani nemusí riešiť, že vlastne vyhral pomerne vysokú sumu peňazí. Ostal v anonymite, peniaze venoval na charitu a pokiaľ o tom nikomu nepovie, tak sa o tom ani nik nikdy nedozvie.