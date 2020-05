Muž sa rozhodol, že si každý deň počas koronakrízy na telo vytetuje nový obrázok. Začína mu dochádzať miesto

33-ročný muž z Londýna sa rozhodol, že si každý jeden deň až do konca boja proti novému koronavírusu na telo vytetuje nový obrázok. Už čoskoro však možno bude mať veľký problém.

Koronakríza mnohých z nás presvedčila k splneniu rôznych výziev. Mnohí sa podujali prečítať nahromadené knižky na svojich poličkách, niektorí si zas chcú pozrieť desiatky filmov či seriálov, iní menia svoj životný štýl a snažia sa spraviť niečo dobré pre svoje zdravie. 33-ročný Londýnčan Chris Woodhead sa však rozhodol, že podstúpi celkom inú a nezvyčajnú výzvu. Ako informuje portál Unilad, každý deň počas trvania preventívnych opatrení si na svojom tele necháva zvečniť jeden obrázok.

Na tieto dni nechce zabudnúť

Sám je profesionálnym tatérom a keďže aj on v dôsledku koronakrízy prišiel o zákazníkov, rozhodol sa, že každý deň jedno tetovanie vytvorí aspoň sebe. Samozrejme, je za tým niečo viac.

Ešte predtým, než koronavírus milióny ľudí po celom svete „uväznil“ v ich domovoch, bol aj on jedným z tých, čo každý deň chodili do práce. Sám má na tele stovky tetovaní, no keďže zo dňa na deň prišiel o zákazníkov, nechcel zostať úplne bez praxe. Rozhodol sa preto, že bude každý deň tetovať aspoň seba.

V tetovacom biznise začal, keď mal 19 rokov a dal si spraviť prvý obrázok. Odvtedy uplynulo 14 rokov a jeho telo už zdobí viac ako 400 ďalších rôznych motívov a neustále pribúdajú ďalšie, keďže sa rozhodol podstúpiť nezvyčajnú výzvu. Odkedy zostal doma, pribudlo mu ďalších 44 tetovaní, ktoré mu majú pripomínať ťažké časy koronakrízy.

Každé jedno tetovanie pritom symbolizuje niečo, čo sa počas uplynulých dní udialo alebo čo robil, teda čokoľvek, čo mu túto neľahkú dobu bude zrejme už do smrti pripomínať. Na tele tak má logo Národnej zdravotnej služby Spojeného kráľovstva (NHS), obrázok, ktorý Chrisovi pripomenie šialenstvo ohľadom nového dokumentu z dielne Netflixu Tiger King, ale aj motív morskej panny, ktorú mal tetovať inému zákazníkovi, no kvôli opatreniam z toho vzišlo. Nechcel však, aby jeho návrh zapadol prachom, tak ho vytetoval aspoň sebe.

Dochádza mu miesto

Koľko tetovaní 33-ročnému mužovi ešte na tele pribudne, je ťažké predpovedať. Je totiž zatiaľ nejasné, kedy sa opatrenia uvoľnia natoľko, že sa bude môcť vrátiť do práce aj on. Keďže sám už má na tele stovky motívov, miesto na jeho tele postupne dochádza. Čo teda bude robiť, keď už si nebude mať kde čokoľvek vytetovať?

Odpoveď poskytol online magazínu Unilad a vysvetlil, že na dobrú spomienku v podobe tetovania sa miesto na tele nájde vždy. Stačí aj absolútne malý priestor a tých má ešte dosť. Veď posúďte sami na jeho instagramovom profile.