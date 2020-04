Drogy, zbrane a exotické zvieratá: Kontroverzný dokument na Netflixe odhaľuje nekalé praktiky majiteľov nebezpečných šeliem

Obľúbená streamovacia služba Netflix už predstavila nejeden pútavý dokument o skutočných životoch masových vrahoch, nikdy nevyriešených kriminálnych prípadoch a divných ľuďoch, ktorí kedysi žili (alebo doposiaľ žijú). Ich novinka Tiger King je taktiež jednou z tých, ktoré rozpútali vášnivé diskusie naprieč sociálnymi sieťami.

Pri sledovaní rôznorodých dokumentov a dokumentárnych seriálov na streamovacích službách ako je Netflix či HBO GO už mnohým neraz napadlo, že niektoré veci sa skrátka vymyslieť nedajú a stať sa môžu jedine v USA. Slobodná zem, ako sa o území Severnej a Južnej Ameriky hovorí snáď už odjakživa, bola popravde vždy miestom, odkiaľ tí najdivnejší ľudia pochádzajú. A najnovší 7-dielny dokumentárny seriál z dielne streamovacej služby Netflix to opäť raz potvrdzuje.

V hlavnej úlohe homosexuál s dvomi manželmi a záľubou v šelmách

Počas uplynulých dní ste sa možno aj vy na sociálnych sieťach či zahraničných weboch stretli s pojmom Tiger King. Len dva týždne dokumentárnej novinke Tiger King: Murder, Mayhem and Madness trvalo, aby sa z nej stal ďalší z fenoménov z dielne populárnej streamovacej služby. Čo ale za jeho úspechom stojí? Popravde je to príbeh azda najexotickejších postavičiek, aké v súčasnosti v USA žijú.

Dokumentárna séria sa totiž zameriava na príbehy (kedysi menej známych) kontroverzných postavičiek, ktoré sa venujú chovu exotických zvierat. Aj keď by sa z názvu seriálu mohlo zdať, že predovšetkým pôjde len o jednu, mýlite sa. Tiger King je zmeska viacerých, aj keď je pravdou, že najväčšmi z nich vyčnieva muž s menom Joe Exotic, vlastným menom Joseph Maldonado-Passage. Ten, okrem toho, že je majiteľom jednej z najväčších exotických zoologických záhrad na území Spojených štátov, nie je obyčajným človekom už len preto, že je hrdým homosexuálom s dvomi manželmi, ktorý sa navyše zapojil aj do najvyššej politiky, spreneveril nemalú čiastku peňazí a pokúsil sa aj o nájomnú vraždu. Tu ale bizarnosť celého námetu ani zďaleka nekončí.

Dokument sleduje aj príbehy ďalších vlastníkov exotických rezervácií plných nebezpečných a mäsožravých šeliem. A žiadny z nich nie je svätcom.

Milovník kokaínu a žena, ktorej vraždu si niekto objednal

Okrem pána Exotica tu máme Jeffa Lowa, niekdajšieho pašeráka drog závislého na kokaíne, ktorý sa teraz venuje správe tajného ochranného zariadenia pre exotické zvieratá. Zvieratá sú však nielen jeho vášňou, ale aj drahým biznisom – balí na ne ženy a zvieratá pašuje na rôzne luxusné večierky v ešte luxusnejších hoteloch.

Ďalej sa tvorcovia sústredia aj na Bhagavana „Doca“ Antlea, trénera exotických zvierat, ktorý taktiež založil obrovskú zvieraciu rezerváciu a cvičí aj zvieratá do hollywoodskych filmov, no a v neposlednom rade je tu Carole Baskin. Tá sa preslávila ako zakladateľka ochranárskej organizácie Big Cat Rescue a bojovníčka proti všetkému, na čom najmä Joe Exotic zarába nemalé peniaze. Samozrejme, bojuje aj proti ostatným, no práve s Joeom mala najviac konfliktov.

Obaja na seba už niekoľkokrát útočili, došlo dokonca aj k súdnym sporom, z ktorých ako víťazka vyšla práve Carole, ktorej musel Joe zaplatiť milión dolárov. Ani ona sama však podľa neho nie je svätica. Jej organizácia je totiž podľa Joea len zásterkou pre ilegálny biznis s mačkovitými šelmami. Na prvý pohľad nevinný konflikt napokon vyústil až do podozrení, že Joe či objednal niekoho, aby Carole zabil. Kto má teda pravdu? A kde vlastne pravda je? To je len zlomok z otázok, na ktoré poskytne odpovede nový dokumentárny seriál.

Veľký hit naprieč celým svetom

Netrvalo dlho a z novinky Tiger King: Murder, Mayhem and Madness sa stal pomerne veľký hit, ktorý fanúšikovi na rôznych filmových portáloch nešetria chválami. Príkladom je aj česko-slovenský web ČSFD, kde mu užívatelia udelili hodnotenie v percentuálnom vyjadrení 84 %. Na Rotten Tomatotes má kontroverzná novinka od divákov hodnotenie 92 % na základe (zatiaľ) 285 hodnotení a na IMDb mu užívatelia udelili 8 bodov z 10.

Novinku nájdete aj v Top 10 najsledovanejších programov na Netflixe medzi slovenskými predplatiteľmi. Pod distribučným názvom Pán tigrov si ju môžete pozrieť aj s českým titulkami.