Muskova spoločnosť Nueralink po prvý raz implantovala čip do mozgu človeka. Môže ovládať smartfón mysľou

Spoločnosť Neuralink miliardára Elona Muska po prvýkrát úspešne implantovala človeku jeden zo svojich bezdrôtových mozgových čipov. Musk to oznámil na sociálnej a mikroblogovacej sieti X, ktorú tiež vlastní, pričom uviedol, že pacient sa dobre zotavuje a prvotné výsledky ukazujú sľubné nervové impulzy. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Cieľom Neuralinku je prepojenie ľudského mozgu s počítačovým rozhraním. Spoločnosť tak chce pomôcť pri riešení zložitých neurologických stavov.

Musk na X uviedol, že prvý produkt Neuralinku sa bude volať Telepathy. Podľa neho umožní „ovládať váš telefón alebo počítač a prostredníctvom nich takmer akékoľvek zariadenie len myslením“. Počiatoční užívatelia budú podľa neho ľudia, ktorí stratili možnosť používať svoje končatiny.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024